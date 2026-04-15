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È di 13 indagati sottoposti a misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale contro il clan “Contini”, accusati di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nella mattina del 15 aprile 2026 e ha portato a 6 arresti in carcere e 7 arresti domiciliari nei confronti di soggetti ritenuti legati al cartello camorristico “Alleanza di Secondigliano”.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di una lunga indagine avviata tra il 2022 e il 2023 dalla Compagnia Napoli Poggioreale, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’inchiesta ha preso avvio dopo una perquisizione nei confronti di uno storico affiliato al clan “Contini”, durante la quale sono stati rinvenuti numerosi manoscritti che documentavano attività criminali, in particolare il traffico di sostanze stupefacenti.

Ricostruita la struttura della rete criminale

Le indagini, condotte con tecniche investigative avanzate, hanno permesso di ricostruire la cosiddetta “piramide dello spaccio”, individuando un’organizzazione articolata e ben strutturata dedita al traffico illecito di cocaina e marijuana nell’area est di Napoli. Gli investigatori hanno accertato che ai vertici dell’organizzazione figuravano personaggi di spicco del clan “Contini”, ognuno con ruoli specifici: promotori, procacciatori, corrieri e destinatari della sostanza per la successiva vendita al dettaglio. Le donne del gruppo si occupavano prevalentemente dell’occultamento e della detenzione delle sostanze stupefacenti.

Due piazze di spaccio e consegne a domicilio

L’attività investigativa ha permesso di individuare due piazze di spaccio autonome ma riconducibili al medesimo gruppo criminale. Una era specializzata nel traffico di cocaina, l’altra nella marijuana, operanti nei quartieri di San Carlo all’Arena, Vasto, Arenaccia, Poggioreale, Mercato e Rione Amicizia. La gestione delle vendite avveniva con modalità “dinamica”, ovvero tramite consegne “porta a porta” su richiesta degli acquirenti, utilizzando utenze telefoniche dedicate e diversi pusher che si alternavano in turni di lavoro, ricevendo uno stipendio giornaliero.

Le accuse e le misure cautelari

Gli elementi raccolti hanno portato la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli a ritenere i 13 indagati gravemente indiziati, a vario titolo, del reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Il provvedimento eseguito rappresenta una misura cautelare disposta in fase di indagini preliminari: i destinatari sono persone sottoposte a indagine e, come previsto dalla legge, sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Il ruolo del clan Contini e dell’Alleanza di Secondigliano

L’operazione ha colpito il clan “Contini”, attivo nell’area orientale di Napoli e storicamente legato al cartello camorristico noto come “Alleanza di Secondigliano”. Secondo gli inquirenti, il gruppo aveva consolidato il proprio controllo sulle principali piazze di spaccio della zona, organizzando la distribuzione delle sostanze stupefacenti attraverso una rete efficiente e ben strutturata, in grado di garantire consegne rapide e sicure agli acquirenti.