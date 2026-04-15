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È di 13 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I destinatari del provvedimento sono indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.

Operazione all’alba: la fonte delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata alle prime luci dell’alba, quando i militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina, a seguito di una complessa attività investigativa che ha coinvolto numerosi quartieri della capitale.

Chi sono gli arrestati: il ritorno della Banda della Magliana

Tra gli arrestati figura uno dei più noti esponenti della storica organizzazione criminale conosciuta come Banda della Magliana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e tornato recentemente in carcere, è sospettato di aver favorito l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti grazie ai suoi legami con esponenti di spicco del clan Senese e di una cosca di ‘ndrangheta. Questi rapporti avrebbero permesso di rifornire le piazze di spaccio dei quartieri Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma.

Le alleanze criminali e il controllo del territorio

Il comunicato evidenzia come, grazie a un antico rapporto con il vertice del clan Senese, risalente ai primi anni ’80, il leader della cosiddetta “batteria dei testaccini” abbia ottenuto il benestare per operare nei quartieri di Trastevere e Testaccio, con ramificazioni anche alla Magliana e al Trullo. In questi territori, la Banda della Magliana aveva già esercitato la propria influenza negli anni ’80 e ’90. Il ristorante di famiglia a Testaccio, dove il principale indiziato ha lavorato per anni come cuoco, è stato individuato come luogo privilegiato di incontri tra ‘ndranghetisti ed esponenti della criminalità organizzata romana. Questi incontri sono stati costantemente monitorati dagli investigatori tramite telecamere nascoste e microspie.

Le accuse: estorsioni, minacce e violenza

Oltre alle contestazioni legate al narcotraffico, lo storico esponente della Banda della Magliana è accusato di aver percosso e minacciato con una pistola alla testa un meccanico, nel tentativo di ottenere 8 mila euro come corrispettivo per una precedente vendita di sostanze stupefacenti. Poiché le minacce non hanno sortito l’effetto desiderato, l’uomo avrebbe ordinato a un gruppo di fuoco composto da 3 persone di punire il debitore. Il 25 marzo 2024, la vittima è stata raggiunta da 3 colpi d’arma da fuoco alle gambe in via Pian delle Torri, nel quartiere Magliana, in un episodio aggravato dal metodo mafioso.

Un altro storico boss a capo dello spaccio

A guidare l’organizzazione dedita allo spaccio di droga sarebbe però un altro personaggio storico della criminalità romana, in particolare del quartiere Trullo. Quest’ultimo era già stato arrestato dagli stessi Carabinieri, poiché sospettato di essere uno dei mandanti dell’omicidio di Cristiano Molè, avvenuto con modalità mafiose il 15 gennaio 2024 nel quartiere di Corviale.

Sequestri di droga e armi

Durante l’operazione sono stati sequestrati diversi quantitativi di droga e armi, a conferma della pericolosità e della capacità logistica dell’organizzazione criminale smantellata dalle forze dell’ordine.

Quartieri coinvolti e ramificazioni

L’indagine ha permesso di ricostruire la rete di traffico e spaccio che si estendeva su numerosi quartieri della capitale: Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo, Garbatella, Trastevere e Testaccio. L’ultima menzione di Roma sottolinea la centralità della città nelle attività criminali oggetto dell’inchiesta.