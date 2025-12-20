Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia e una tonnellata e 300 kg di fuochi d’artificio sequestrati: è il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Como nella serata di mercoledì 17 dicembre. Un 31enne originario di Pavia e residente a Cologno Monzese è stato denunciato in stato di libertà per commercio abusivo di materiale esplodente e per incauta detenzione e conservazione di materiale pirotecnico, sia artigianale che marchiato CE. L’operazione è stata svolta nell’ambito dei controlli intensificati in vista delle festività di fine anno, con l’obiettivo di prevenire incidenti e condotte illecite legate ai fuochi d’artificio.

Le indagini e la scoperta dei depositi abusivi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dal monitoraggio dei social media e dall’analisi di interazioni sospette. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza di Como hanno individuato nel 31enne milanese un possibile detentore di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico, anche illegale. Il sospetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e per reati in materia di stupefacenti, era anche destinatario di provvedimenti amministrativi come il Daspo, legati a manifestazioni sportive calcistiche.

L’operazione e il sequestro del materiale

Il servizio di osservazione è iniziato nella mattinata di mercoledì 17 dicembre, quando i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile di Como si sono dislocati su tre obiettivi situati in altrettanti comuni della provincia di Milano e Monza Brianza: Cologno Monzese, Brugherio e Vimodrone. In questi luoghi erano stati localizzati potenziali depositi abusivi di fuochi d’artificio.

Le perquisizioni nei tre depositi

Rintracciato presso la sua abitazione, il 31enne è stato invitato ad aprire i depositi già individuati dagli agenti, di cui aveva la disponibilità delle chiavi: il suo box a Cologno Monzese, una cantina sotto un palazzo di Brugherio e un altro box sotto un grande condominio di Vimodrone, questi ultimi concessi da ignari amici. Le ispezioni sono state condotte con il supporto del Gruppo Artificieri della Questura di Milano, che ha provveduto al sequestro e alla messa in sicurezza di una tonnellata e 300 kg di fuochi d’artificio.

Tipologia e pericolosità del materiale sequestrato

Nella cantina di Brugherio, il materiale esplodente rinvenuto è stato classificato come artigianale, poiché privo della marchiatura CE obbligatoria per legge. Il restante materiale, trovato nei depositi di Cologno Monzese e Vimodrone, pur riportando il marchio CE, è stato ugualmente sequestrato. Gli agenti hanno riscontrato che la conservazione avveniva in modo incauto, senza rispettare i limiti quantitativi previsti per la detenzione personale e senza adottare le necessarie misure di sicurezza. Il materiale era stipato vicino a prodotti e oggetti altamente infiammabili, aumentando così il rischio di esplosioni.

La denuncia e le conseguenze

Il 31enne è stato accompagnato negli uffici della Questura di Como, dove è stato denunciato per le violazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del Codice Penale, in materia di detenzione e commercializzazione di materiale esplodente.

