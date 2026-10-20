Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un tredicenne è stato accoltellato nel parcheggio del Centro Commerciale Campania a Marcianise: per il tentato omicidio sono stati fermati due uomini. L’aggressione è avvenuta la sera del 17 ottobre, dopo una discussione; il ragazzo è stato operato d’urgenza e resta ricoverato con prognosi riservata.

Tentato omicidio a Marcianise: le indagini e i fermi di padre e zio

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, gli accertamenti sono stati condotti dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise. Le indagini hanno portato al fermo di due uomini di 34 anni e 20 anni, entrambi domiciliati a Caivano e già noti alle forze dell’ordine. Sono gravemente indiziati, in concorso, di tentato omicidio aggravato. La loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo la prima ricostruzione investigativa, i fatti sarebbero iniziati con un confronto tra il tredicenne e un altro ragazzo, anch’egli minorenne. La discussione, nata per motivi ritenuti di poco conto, sarebbe stata seguita a breve distanza dall’intervento dei due indagati, che sono il padre e lo zio del ragazzo con il quale il 13enne stava discutendo.

Il giovane sarebbe stato colpito più volte e raggiunto al torace, nella parte sinistra del petto, da una coltellata. I militari stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e chiarire il ruolo delle persone coinvolte, oltre alle ragioni all’origine del confronto.

Il ricovero e gli sviluppi

Le condizioni del ragazzo hanno richiesto il trasferimento in ospedale. Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Frattamaggiore, il minorenne è stato portato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. È tuttora ricoverato con prognosi riservata.

Terminate le formalità di rito, i due fermati sono stati condotti nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono state informate le Procure competenti, ordinaria e per i minorenni, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Gli accertamenti proseguono per definire ogni aspetto della vicenda.

IPA