Forte terremoto a San Francisco, sisma di magnitudo 4,2 e 14 scosse consecutive spaventano la popolazione

Ben 14 scosse di terremoto sono state avvertite a San Francisco: la più forte è di magnitudo 4.2. Dalle prime informazioni emerge che le prime avvisaglie del sisma sono arrivate nelle prime ore del mattino. CBS News scrive che l’epicentro è stato localizzato a San Ramon ed è stato avvertito per tutta la Bay Area, come dichiarato dalle autorità locali.

Terremoto di magnitudo 4.2 a San Francisco

I dati arrivano dall’US Geological Survey, che segnala che la prima scossa è stata percepita intorno alle 6:30 del mattino del 2 febbraio con magnitudo 3.8 tra Alcosta Boulevard e Dougherty Road, più precisamente a Bollinger Canyon Road.

Nella stessa area sono arrivate in successione almeno altre 14 scosse, di magnitudo 2.5 di media. La scossa più importante, quella di magnitudo 4.2, è stata registrata alle 7:01 (ora locale).

CBS News riporta che per il momento non sono arrivate segnalazioni su danni a cose o persone, ma molti residenti avrebbero parlato di suppellettili e altri oggetti caduti dai mobili.

La mobilità dei treni BART (Bay Area Rapid Transit) è stata ridotta per favorire gli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie.

I dettagli del sisma

Come anticipato, le 14 scosse in successione sono state avvertite lungo la Bay Area con epicentro a San Ramon. L’edizione locale di ABC7 News, citando l’USGS, scrive che l’ipocentro è stato individuato a 9,4 km di profondità.

Da giorni San Francisco è teatro di uno sciame sismico. L’area si trova sulla faglia di Calaveras.

Lo sciame sismico sulla Bay Area

Già nel 2014 Focus scriveva che le faglie di Calaveras e Hayward avevano accumulato energia sufficiente per presagire un terremoto di magnitudo 6.8, numeri talmente impressionanti che hanno portato i residenti a temere un evento chiamato “The big One“, “il più grande”.

Il 19 novembre 2025 si sono verificati fenomeni simili, con scosse ravvicinate avvertite in tutta la Tri-Valley (che include Amador Valley, Livermore Valley e San Ramon Valley) fino a un sisma di magnitudo 4.0, di poco meno intenso rispetto al terremoto che si è verificato lunedì 2 febbraio nelle stesse zone.

I geologi, tuttavia, rassicurano i residenti con la constatazione che i danni più gravi si manifestano quando l’asticella del magnitudo raggiunge quota 5. L’ultimo terremoto che ha colpito il Nuovo Continente si è verificato a Guerrero il 2 gennaio 2026, avvertito anche a Città del Messico: ha raggiunto una magnitudo di 6.2.