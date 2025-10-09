Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nei giorni scorsi alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Torino è giunta la chiamata di una adolescente di 14 anni in un momento di fragilità emotiva. L’operatore in turno, compresa immediatamente la situazione, è riuscito a instaurare un dialogo sereno e rassicurante. La progressiva fiducia costruita pazientemente al telefono ha poi consentito al militare della Centrale Operativa di far arrivare a casa della ragazza una pattuglia, che, accertatasi le buone condizioni, ha proseguito in un ascolto attivo delle sue parole. L’intervento si è concluso positivamente, grazie anche alla piena collaborazione della famiglia, testimonianza di una costante attività di vicinanza ai giovani nell’ottica della promozione di una cultura dell’ascolto.

“Sei in gamba e sai perché lo sei? Perché hai avuto il coraggio di chiamare e lo puoi fare ancora se vuoi – ha detto il militare conversando con la ragazza -. Passami la mamma, ma non le dire che sono un carabiniere, dille: è un amico”.