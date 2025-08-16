14enne morto a Lattarico dopo un terribile schianto contro un muro con la bici elettrica, dramma a Ferragosto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia in provincia di Cosenza, nel comune di Lattarico. Francesco, ragazzo di 14 anni, è morto nel giorno di Ferragosto. Fatale per il giovane un terribile schianto contro un muro mentre stava viaggiando sulla sua bicicletta elettrica. L’impatto è stato talmente forte che non gli ha lasciato scampo. La Procura di Cosenza ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Lattarico, 14enne morto: schianto spaventoso con la bici elettrica

Come riferito dalle testate locali, Francesco sarebbe morto sul colpo. Spetta ora agli inquirenti fare totale chiarezza sulla dinamica della tragedia.

Al vaglio le telecamere di sicurezza di zona, le cui immagini potrebbero aiutare a ricostruire le ultime fasi dell’incidente mortale.

Non è ancora stato appurato se il giovane, figlio di un operatore del 118, sia stato sbilanciato da un altro mezzo prima di finire contro il muro oppure se l’impatto si sia innescato da una sua manovra.

Il dolore della famiglia e la nota del Rende Calcio

Grande dolore per la famiglia della vittima e per l’intera comunità di Lattarico dove Francesco era conosciuto da molte persone.

Il 14enne aveva il sogno di diventare un calciatore professionista. Giocava con la squadra del Rende, che ha pubblicato un messaggio sui social per commemorare il suo tesserato.

“La società Rende Calcio 1968 – si legge nella nota -, nel più solenne dei silenzi, dà il triste annuncio della prematura scomparsa del giovane Francesco, 14 anni, calciatore delle giovanili biancorosse nonché figlio del nostro medico sociale, Vittorio”.

Il club ha inoltre spiegato che, data la tragedia, la società ha disposto l’interruzione immediata di ogni forma di attività sui social.

“Fortemente addolorata, la famiglia biancorossa tutta si riunisce attorno a papà Vittorio e a tutta la sua famiglia per la tragica scomparsa del piccolo Francesco. Ciao Francesco, te ne sei andato troppo presto, ma il tuo sorriso e la tua voglia di vivere resteranno per sempre con noi. Vola alto, piccolo angelo”, hanno concluso dal Rende Calcio 1968.

Le parole del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria

Sulla drammatico episodio si è espresso anche il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria, Antonio Marziale.

“È un dolore straziante vedere una giovane vita spezzarsi in un giorno che dovrebbe essere di festa e spensieratezza”, ha dichiarato Marziale.

“Ogni tragedia come questa ci ricorda quanto sia fragile la vita dei nostri ragazzi e quanto sia fondamentale la nostra responsabilità nel proteggerli. Mi stringo al dolore della famiglia, in un momento così delicato”, ha concluso il Garante per l’infanzia calabrese.