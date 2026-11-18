Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Corte d’Assise di Vicenza ha condannato a due anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo i genitori di un quattordicenne morto di tumore nel gennaio 2024 dopo essere stato curato seguendo il cosiddetto metodo Hamer. I giudici hanno riqualificato l’accusa iniziale di omicidio volontario con dolo eventuale applicando lo sconto di pena previsto per il rito alternativo.

La condanna per omicidio colposo a Vicenza dopo la morte per tumore

La Corte d’Assise di Vicenza ha inflitto una condanna a due anni di reclusione ciascuno a L. G. e M. B., genitori di F. G., il quattordicenne deceduto nel gennaio 2024 a causa di un osteosarcoma al femore.

Il collegio giudicante ha accolto la riqualificazione del capo d’imputazione in omicidio colposo, sollecitata dalle difese in udienza preliminare, ridimensionando l’originaria contestazione di omicidio volontario con dolo eventuale per la quale il pubblico ministero Paolo Fietta aveva chiesto quattordici anni di carcere per entrambi.

L’applicazione del rito alternativo ha consentito ai due imputati di beneficiare della riduzione di pena prevista dalla legge, chiudendo il primo grado di un procedimento avviato dopo una segnalazione ai servizi sociali quando le condizioni del minore erano ormai critiche.

Il rifiuto delle terapie oncologiche

Secondo la ricostruzione emersa durante il dibattimento, la malattia era stata diagnosticata nel 2022 presso l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, dove i medici avevano indicato la necessità di procedere immediatamente con biopsia, chemioterapia e intervento chirurgico.

I genitori avevano tuttavia scelto di allontanarsi dai protocolli scientifici seguendo i suggerimenti di un medico padovano vicino al “metodo Hamer”, ricorrendo ad applicazioni di argilla, antinfiammatori e a un percorso di “rinforzo fisico” in una struttura in Toscana.

La super perizia disposta dalla Corte d’Assise e affidata all’anatomopatologo Antonello Cirnelli e all’oncologa pediatrica Franca Fagioli ha accertato che il giovane avrebbe potuto salvarsi se curato tempestivamente, mentre il tardivo ricovero all’ospedale di Perugia non era più riuscito ad arrestare l’avanzamento del tumore.

Cos’è il metodo Hamer e perché è privo di basi scientifiche

Elaborato dall’ex medico tedesco Ryke Geerd Hamer dopo la tragica scomparsa del figlio nel 1978, il cosiddetto metodo Hamer, noto anche come Nuova medicina germanica, è un insieme di pseudo-teorie prive di qualsiasi validazione clinica.

Alla base di questa dottrina vi è la convinzione infondata che ogni patologia oncologica derivi da uno shock psichico o da un conflitto emozionale irrisolto, negando l’efficacia delle terapie farmacologiche e della chemioterapia. Come ribadito dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, l’adesione a tali pratiche comporta ritardi fatali nell’avvio delle cure ufficiali, trasformando neoplasie trattabili in forme incurabili.

Radiato dall’ordine dei medici in Germania nel 1986 e più volte condannato in Europa per frode ed esercizio abusivo della professione, Hamer è morto in Norvegia nel 2017 lasciando dietro di sé numerosi casi giudiziari legati a decessi evitabili.