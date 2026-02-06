Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minore denunciato e un’anziana ferita: questo il bilancio di un furto con strappo avvenuto nel centro di Treviso lo scorso 24 gennaio. L’episodio, che ha visto come vittima una donna di 89 anni, è stato ricostruito grazie alle indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Secondo quanto si apprende dal comunicato ufficiale il presunto responsabile, un ragazzo di 14 anni residente in provincia, è stato individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto con strappo e lesioni personali.

Paura per un’anziana a Treviso

L’attività investigativa è stata avviata a seguito di un scippo avvenuto nel pomeriggio del 24 gennaio nella zona centrale della “Pescheria” a Treviso.

La vittima, una donna di 89 anni, stava camminando quando è stata avvicinata dal giovane che l’ha seguita per circa dieci metri con il volto coperto. Approfittando di un momento di distrazione il ragazzo ha strappato la borsa griffata dell’anziana, facendola cadere violentemente a terra.

Nell’impatto la donna ha sbattuto la testa contro una fiorier, riportando lesioni giudicate guaribili in 5 giorni di prognosi.

L’identificazione del responsabile

La Squadra Mobile di Treviso ha potuto ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine. L’analisi dei filmati ha permesso agli investigatori di risalire all’identità dell’autore del furto.

Il presunto responsabile, un ragazzo di 14 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia legati a furto e resistenza a pubblico ufficiale, è stato quindi individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

Le conseguenze per la vittima e il giovane denunciato

L’anziana vittima, oltre al trauma subito per la perdita della borsa, ha riportato ferite che hanno richiesto 5 giorni di cure mediche.

Il giovane, invece, è stato riaffidato ai propri familiari dopo la denuncia per furto con strappo e lesioni personali.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella comunità di Treviso, sia per la giovane età del presunto autore sia per la violenza dell’azione che non ha tenuto conto delle possibili conseguenze fisiche per la vittima.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nel contrasto ai reati contro le persone più vulnerabili. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.

IPA