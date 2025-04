14enne scomparso a Mori da una settimana, il disperato appello dei nonni: "Non dormiamo e non mangiamo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Da una settimana non si hanno notizie di un 14enne scomparso da Mori, comune della provincia di Trento. Per il giovane, studente di un istituto alberghiero che vive con i nonni, è stata presentata denuncia di scomparsa ai Carabinieri. Il disperato appello dei due anziani: “Facci sapere come stai, dove ti trovi e se hai bisogno di aiuto”.

Il 14enne scomparso da Mori

Dalla giornata di lunedì 7 aprile non si hanno più notizie di K. B. un ragazzo di 14 anni, studente di un istituto alberghiero, che si è allontanato dalla sua abitazione di Mori, comune della provincia di Trento, in Trentino-Alto Adige.

Il giovane vive insieme ai nonni, che ne hanno prontamente denunciato la scomparsa ai Carabinieri, i quali si sono fin da subito messi sulle tracce del giovane.

Proprio gli agenti delle Forze dell’Ordine sarebbero riusciti a localizzare il cellulare del giovane studente, che è stato agganciato in Veneto, nella provincia di Brescia e in Emilia Romagna.

L’appello dei nonni

Intanto i nonni del giovane hanno lanciato un accorato appello per il suo ritorno, pubblicato da L’Adige: “Torna a casa K., non ti succederà nulla. Te lo assicuriamo: tu rimarrai sempre con noi”.

“I nonni non mangiano e non dormono pensando solo a te – continua poi l’appello – siamo pronti come sempre ad accoglierti. Fatti almeno sentire con una telefonata o un messaggio per sapere come stai, dove ti trovi e se hai bisogno di aiuto”.

Non è stato diffuso in identikit del 14enne, anche se i nonni hanno comunque fornito una foto al giornale. L’articolo presenta in ogni caso una foto del giovane, probabilmente presa dal suo profilo social.

Le persone scomparse in Italia

Come riportato da Fanpage, il ragazzo non si sarebbe allontanato da casa in seguito a un episodio specifico, ma non è chiaro il motivo della sua sparizione né se sia stato aiutato o ospitato da qualcuno.

Secondo i dati più recenti disponibili, nei soli primi sei mesi del 2024 sono stati registrati ben 114 casi di persone scomparse in Trentino-Alto Adige, 72 dei quali riguardano minorenni. Di tutti i casi, 75 sono stati risolti con i ritrovamenti della persona ricercata.

Chiunque dovesse imbattersi o avere informazioni utili sulle persone scomparse, può contattare il numero unico di emergenza 112, per poi rivolgersi alle Forze dell’Ordine e riportare quanto necessario.