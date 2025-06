14enne usa l’altalena a Rimini e la madre riceve una multa da 64 euro, il motivo: infrazione del regolamento

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una donna di 34 anni ha ricevuto una multa dalla polizia locale di Rimini dopo che il figlio, 14enne, è stato sorpreso mentre si dondolava su un’altalena riservata ai bambini sotto i 12 anni. I fatti risalgono al 28 marzo, ma la sanzione, pari a 64 euro, è arrivata solo a giugno. Il regolamento comunale vieta l’utilizzo dei giochi destinati ai bambini da parte di chi ha superato il limite di età previsto.

Altalena usata in modo pericoloso, scatta la multa

Come riporta Il Resto del Carlino, l’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 28 marzo al parco Pertini, a Miramare di Rimini. Due agenti della polizia locale, impegnati nei controlli sulle aree verdi pubbliche, hanno notato un adolescente che utilizzava un’altalena in modo ritenuto non idoneo.

Secondo la loro ricostruzione, il ragazzo avrebbe lanciato per due volte il seggiolino in aria, facendolo ruotare sull’asta orizzontale e si sarebbe poi seduto, iniziando a dondolarsi con forza.

Il fatto è avvenuto a Miramare di Rimini

Nei pressi dell’altalena erano presenti anche bambini più piccoli. Gli agenti si sono avvicinati per richiamare il giovane e spiegargli che l’uso dell’attrezzatura non era conforme al regolamento. Poco dopo, è intervenuta la madre del ragazzo, che ha dichiarato: “Se si rompe, la pago io”.

La reazione della madre: “Una sanzione assurda”

La donna ha raccontato alla stampa locale di aver accompagnato il figlio al parco prima dell’allenamento al campo di calcio. “Aveva ribaltato l’altalena e si stava dondolando. Quando ho visto avvicinarsi i vigili, l’ho avvisato. Lui ha rimesso tutto a posto, ma loro gli hanno comunque detto di scendere”.

A quel punto, è nata una breve discussione. “Ho detto che se si fosse rotta l’altalena, l’avrei ripagata. Poi mi hanno chiesto i documenti. In un primo momento mi sono opposta, ma alla fine glieli ho dati”.

La sanzione è arrivata a casa dopo circa due mesi. “Non so se pagherò o farò ricorso. Trovo assurdo che ci siano controlli così rigidi su queste cose, mentre attorno al Metromare ci sono ben altri problemi”.

Cosa dice il regolamento di Rimini

Il regolamento comunale di Rimini, in linea con quanto previsto da molti altri comuni italiani, stabilisce che le attrezzature da gioco per bambini siano riservate agli utenti sotto i 12 anni. La norma, riportata all’articolo 3, comma 1, lettera m, punta a prevenire danni ai giochi e rischi per la sicurezza.

Nel caso specifico, la polizia locale ha ritenuto che l’utilizzo dell’altalena da parte del 14enne mettesse in pericolo gli altri bambini presenti.

Dopo gli accertamenti di rito, è scattata la multa per la madre, in quanto responsabile del minore.