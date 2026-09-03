15 dosi di crack e marijuana nei terreni a Paternò, arrestato un 21enne

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È stato eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Paternò. Un giovane di 21 anni originario di Biancavilla è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che nella sua abitazione rurale sono state trovate dosi di crack e infiorescenze di marijuana. L’intervento è stato eseguito a seguito di un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio di droga.

Operazione antidroga: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto al termine di una perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, con il supporto della squadra cinofili della Questura di Catania. L’operazione si è svolta in una contrada di Paternò, dove il giovane aveva stabilito una base logistica per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini e la perquisizione

L’attività investigativa, avviata per contrastare la detenzione e lo spaccio di droga, ha portato gli agenti a monitorare attentamente l’area circostante l’abitazione rurale del 21enne. La zona, caratterizzata da terreni incolti, è stata circondata per impedire eventuali tentativi di fuga. L’arrivo degli agenti ha colto di sorpresa il giovane, che in quel momento si trovava ancora a riposare all’interno della casa.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione, il giovane ha consegnato spontaneamente un astuccio portasigarette che aveva nascosto nel terreno vicino all’abitazione. All’interno sono state trovate 15 dosi di crack, per un peso complessivo di 4,7 grammi. L’intervento dei cani antidroga “Ares” e “Maya” della squadra cinofili ha permesso di individuare ulteriore sostanza stupefacente: in un altro terreno è stata recuperata un’infiorescenza di marijuana.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno proceduto all’arresto del giovane per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo gli accertamenti negli uffici di Polizia, il 21enne di Biancavilla è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima davanti al Gip.

Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il contesto e le attività di prevenzione

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio etneo, con particolare attenzione alle aree rurali che possono essere utilizzate come basi logistiche per il traffico illecito. La collaborazione tra i diversi reparti della Polizia di Stato, inclusa la squadra cinofili, si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’intervento.

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