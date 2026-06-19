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È di 15 arresti il bilancio delle operazioni condotte dai Carabinieri nella provincia di Roma per dare esecuzione a provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti condannati in via definitiva. Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, Dipartimento criminalità diffusa e grave e Gruppo Esecuzione, sono state finalizzate a garantire che i destinatari delle condanne scontassero effettivamente le pene stabilite dall’Autorità Giudiziaria.

Operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Roma, in particolare la Sezione “Catturandi” del Nucleo Investigativo. L’attività si è svolta nell’ultimo trimestre e ha avuto come obiettivo l’esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti condannati, anche tramite l’inserimento di mandati di cattura nei circuiti internazionali, per assicurare l’effettiva esecuzione delle pene anche nei confronti di chi si era rifugiato all’estero.

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato 15 soggetti (di cui 12 italiani, un romeno, un libico e uno srilankese) destinatari di ordini di esecuzione per la carcerazione o provvedimenti di cumulo pene. I reati contestati riguardano reati contro la persona, contro il patrimonio, associativi e violazioni della normativa sugli stupefacenti. L’attività investigativa si è svolta in sinergia con l’Arma territoriale e ha richiesto servizi di ricerca capillari su tutto il territorio provinciale.

Due casi di rilievo: traffico internazionale di droga

Tra i profili di maggiore rilievo, figurano due soggetti condannati per reati legati alla normativa sugli stupefacenti. Il primo, un 49enne romano, è stato rintracciato e arrestato nella zona di Ponte Galeria. L’uomo dovrà scontare una pena di 9 anni, 6 mesi e 8 giorni di reclusione per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti a livello transnazionale, con attività sull’asse Marocco-Spagna-Italia e dedito all’importazione di marijuana. Le ricerche sono state particolarmente complesse, anche a causa della residenza fittizia del soggetto e della sua elevata caratura criminale.

Il secondo caso riguarda un 49enne libico, rintracciato nei pressi di una nota piazza di spaccio in zona Casal Bruciato, dopo intensi servizi di osservazione e pedinamento. L’uomo, già arrestato in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nell’ottobre 2024, risulta inserito in una associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti come crack e cocaina. Le indagini, svolte tra novembre 2023 e aprile 2024, hanno permesso di individuare la base operativa del gruppo, una ex sala giochi di proprietà del Comune di Roma, trasformata in una bisca-fortino protetta da cancellate e vedette. Il 49enne dovrà scontare 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione.

Arresti per reati contro la persona: violenze e maltrattamenti

Altri soggetti sono stati arrestati perché destinatari di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Capitolina per reati contro la persona. Tra questi spicca la posizione di un 78enne romano, rintracciato e arrestato presso un domicilio d’appoggio in zona Casalotti. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la sua residenza a Rocca di Papa era fittizia. L’uomo dovrà espiare una pena di 7 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, commessi dal 2010 ad oggi, e per violenze sessuali reiterate tra il 2010 e il 2013.

L’attività info-investigativa svolta dai Carabinieri della Sezione “Catturandi” su scala nazionale ha permesso di segnalare ai comandi territorialmente competenti elementi utili al rintraccio di ulteriori 2 soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi con pene elevate. Questi sono stati individuati e arrestati in tempi molto brevi.

Di particolare complessità è stata la localizzazione di un 32enne di Napoli, rintracciato e arrestato all’atto dello sbarco da una nave da crociera appena giunta nel porto di Livorno. La condivisione in tempo reale delle informazioni investigative tra i reparti coinvolti ha permesso di assicurare alla giustizia il soggetto, che dovrà scontare una pena di 8 anni di reclusione per gravissimi reati contro la persona. La condotta contestata risale al giugno 2013, quando, in concorso con altri 4 giovani, aveva accoltellato un 21enne romano durante una lite nei pressi dello stadio dei Marmi.

Truffe ed estorsioni: arrestato cittadino srilankese

Particolare rilievo ha assunto anche la posizione di un 43enne srilankese, rintracciato nel quartiere di Acilia. L’uomo deve espiare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per associazione per delinquere, facendo parte di un sodalizio dedito a truffe ed estorsioni aggravate ai danni dei clienti dell’azienda capitolina per cui lavorava.

Furti, ricettazione e minacce: altri arresti a Roma

Spicca inoltre la figura di un 57enne romano, catturato nel quartiere di Montespaccato, che deve scontare quasi 5 anni di reclusione a seguito di un provvedimento di cumulo pene, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma per reati contro la persona (violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale) e contro il patrimonio (furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito) commessi tra il 2018 e il 2019.

Le difficoltà delle ricerche e i risultati complessivi

Le operazioni di rintraccio sono state rese complesse dalla precarietà abitativa di alcuni ricercati, che ha richiesto prolungati servizi di osservazione e pedinamento. Altri soggetti erano riusciti a mimetizzarsi nel tessuto sociale urbano, protraendo l’irreperibilità fino a 14 anni in un caso.

Infine, le intense attività di ricerca sul territorio della Provincia di Roma, condotte dall’Arma territoriale in collaborazione con la Sezione “Catturandi” del Nucleo Investigativo di Roma, hanno permesso di eseguire ulteriori 40 provvedimenti emessi dall’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Roma nell’ultimo trimestre. Nella maggior parte dei casi, i ricercati sono stati localizzati e arrestati entro 48 ore dall’attivazione delle ricerche.

IPA