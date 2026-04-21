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È di tre arresti e 150 kg di cocaina sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Treviso, con il supporto dei colleghi di Mantova. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, è stata avviata per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia trevigiana e ha portato all’arresto in flagranza di tre cittadini albanesi, con il sequestro di ingenti quantitativi di droga e denaro contante.

Operazione antidroga tra Treviso e Mantova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita nel novembre 2025 con un monitoraggio capillare dello spaccio al dettaglio nella provincia di Treviso. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, hanno permesso di individuare una rete di traffico di sostanze stupefacenti che coinvolgeva soggetti di etnia albanese attivi tra Treviso e Mantova.

Arresti in flagranza e sequestro di droga

L’azione decisiva è scattata nella giornata odierna, quando la Squadra Mobile di Treviso, con il supporto della Squadra Mobile di Mantova, ha proceduto all’arresto in flagranza di tre soggetti di nazionalità albanese. In particolare, un cittadino albanese nato nel 1978 è stato trovato in possesso di 20 panetti di sostanza polverosa bianca, risultata positiva al test della cocaina, per un totale di 20 kg, oltre a mezzo kilo di hashish. La droga era nascosta in un vano azionabile elettromagneticamente, ricavato sotto i sedili anteriori di un’autovettura.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Gli agenti, dopo aver monitorato la cessione della sostanza, hanno identificato in S. E., classe 1995, e K. M., classe 1992, i presunti cedenti. Si sono quindi recati presso l’abitazione dei due, sempre a Mantova, dove, nascosti sotto il letto di S. E., sono stati rinvenuti altri 122 panetti di cocaina, per un totale di 150 kg di sostanza stupefacente. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 55.660 euro in contanti e due autovetture dotate di vani occulti per il trasporto dello stupefacente.

Collegamenti con precedenti arresti

L’operazione odierna si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico di droga nella zona, in continuità con l’arresto di D. A., avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di San Trovaso di Preganziol il 3 aprile 2026. In quell’occasione, l’uomo era stato trovato in possesso di 6 panetti di cocaina, per un totale di quasi 7 kg, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, nascosti in un borsone nel bagagliaio della sua auto. D. A. si trova attualmente in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Treviso.

Un duro colpo al traffico di stupefacenti

Le forze dell’ordine sottolineano come il sequestro di 150 kg di cocaina rappresenti un duro colpo alle organizzazioni criminali attive nel traffico di droga tra Treviso e Mantova. L’operazione, frutto di un’attenta attività investigativa e di una stretta collaborazione tra le Squadre Mobili delle due province, ha permesso di sottrarre al mercato illegale un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili.

IPA