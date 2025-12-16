Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Vittoria, dove un minore di 15 anni è stato fermato per maltrattamenti, tentata estorsione e minacce gravi ai danni dei propri genitori. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, dove il giovane avrebbe minacciato il padre con un coltello per ottenere 1600 euro destinati all’acquisto di un ciclomotore.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della madre del ragazzo. La donna ha segnalato che il figlio, già protagonista di episodi simili in passato, aveva nuovamente messo a soqquadro l’abitazione e minacciato il padre con un’arma da taglio.

Gli agenti del Commissariato P.S. di Vittoria sono intervenuti rapidamente presso l’abitazione segnalata. Al loro arrivo, il giovane ha continuato a mostrare un comportamento aggressivo e violento, rivolgendosi ai genitori con minacce di morte anche in presenza delle forze dell’ordine. La situazione, già degenerata in passato, ha reso necessario l’arresto immediato del minore.

Le accuse e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe più volte messo in atto maltrattamenti nei confronti dei genitori, culminati nell’ultima richiesta di 1600 euro per l’acquisto di un ciclomotore, nonostante fosse sprovvisto di patente. Al rifiuto del padre, il minore avrebbe reagito con violenza, minacciandolo con un coltello a scatto e danneggiando l’abitazione.

Le conseguenze dell’arresto

Il giovane, dopo essere stato bloccato dagli agenti, è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza di Catania, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

