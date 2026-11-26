Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento notturno ad alta velocità a Torino. A bordo dell’utilitaria inseguita da Carabinieri e Polizia di Stato c’erano tre minorenni; alla guida, un quindicenne residente in città, che ha tentato di sottrarsi al controllo.

Torino, quindicenne in fuga alla guida di un’auto

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri di Torino, l’auto a noleggio è stata notata da una pattuglia intorno all’una di notte, tra corso Palermo e corso Novara, dopo aver attraversato una serie di semafori rossi. La Centrale Operativa dell’Arma ha diramato una nota di ricerca e, intorno alle 3, nei pressi di corso Grosseto, una seconda pattuglia ha visto sfrecciare l’utilitaria bianca, inseguita da almeno due volanti della Polizia di Stato.

È partito così un inseguimento congiunto che ha attraversato anche i comuni di Mappano e Leinì, prima di rientrare in città, nel quartiere Falchera. Durante la fuga il conducente ha speronato l’autoradio dei Carabinieri, facendola finire contro un albero a bordo strada. Ha poi abbandonato l’auto e ha provato a scappare a piedi, ma è stato fermato pochi passi dopo.

Gli altri passeggeri affidati ai familiari

Gli altri due coetanei, che si erano allontanati a piedi dal veicolo, sono stati rintracciati e messi in sicurezza dagli agenti del Reparto Volanti. Al conducente è stata contestata anche l’infrazione al Codice della Strada per la fuga ad alta velocità e la guida pericolosa.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni, il ragazzo è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza “Uberto Radaelli”. Gli altri passeggeri sono stati affidati ai familiari. Sono in corso accertamenti per chiarire come il gruppo sia entrato in possesso dell’auto a noleggio.