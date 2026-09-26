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15enne alla guida di un Suv rubato non si ferma all'alt dei Carabinieri, fuga di 150 km e auto speronata

Un 15enne ha percorso la strada tra Ravenna e Città di Castello su un'auto rubata, prima di essere fermato dai carabinieri

3 min di lettura

matteo runchi

Matteo Runchi

WEB EDITOR

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di 15 anni è stato fermato dai carabinieri mentre si trovava alla guida di un Suv rubato nei pressi di Città di Castello, in provincia di Perugia. Il giovane non si è fermato all’alt e ha tentato di fuggire lungo la E45, speronando anche un’altra auto. Una volta bloccato dai carabinieri, avrebbe opposto resistenza all’arresto. È stato arrestato e si trova ora nel carcere minorile di Firenze.

15enne fermato a bordo di un Suv

Un minorenne di poco meno di 15 anni è stato arrestato in Umbria perché trovato alla guida di un’auto di grossa cilindrata che risultava rubata da un autosalone di Ravenna.

Fermato dai carabinieri a un posto di controllo all’altezza di Città di Castello, sulla E45, il ragazzino non si sarebbe fermato all’alt e avrebbe tentato la fuga.

15enne suv rubato carabinieriANSA
Il momento dello speronamento

Durante la corsa lungo la statale, il 15enne avrebbe speronato un’altra auto, come mostrato da un video pubblicato dagli stessi carabinieri. La conducente della vettura è rimasta illesa, e poco dopo il 15enne è stato bloccato dalle vetture dei carabinieri.

La fuga di 150 chilometri da Ravenna

Le forze dell’ordine hanno ricostruito che il ragazzo era partito da Ravenna, a 150 chilometri di strada da dove è poi stato fermato.

La targa originale dell’auto era stata sostituita con un adesivo, simile ad altri trovati all’interno della vettura al momento dell’arresto del ragazzo.

Non è ancora chiaro se sia stato il 15enne stesso a rubare l’auto a Ravenna oppure se abbia avuto dei complici.

La resistenza al momento dell’arresto

Quando è stato fermato dai carabinieri, il 15enne ha opposto una forte resistenza all’arresto, tanto che è stato accusato anche dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza contro pubblico ufficiale.

L’altro reato contestato è la ricettazione. A seguito di un controllo sulle generalità del ragazzo, sono emersi diversi altri precedenti di polizia a suo carico.

La procura dei minori di Perugia ha preso in carico le indagini e ha disposto che il ragazzo fosse trasferito nell’istituto per minori di Firenze.

15enne-suv-rubato ANSA

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