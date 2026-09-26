15enne alla guida di un Suv rubato non si ferma all'alt dei Carabinieri, fuga di 150 km e auto speronata

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di 15 anni è stato fermato dai carabinieri mentre si trovava alla guida di un Suv rubato nei pressi di Città di Castello, in provincia di Perugia. Il giovane non si è fermato all’alt e ha tentato di fuggire lungo la E45, speronando anche un’altra auto. Una volta bloccato dai carabinieri, avrebbe opposto resistenza all’arresto. È stato arrestato e si trova ora nel carcere minorile di Firenze.

15enne fermato a bordo di un Suv

Un minorenne di poco meno di 15 anni è stato arrestato in Umbria perché trovato alla guida di un’auto di grossa cilindrata che risultava rubata da un autosalone di Ravenna.

Fermato dai carabinieri a un posto di controllo all’altezza di Città di Castello, sulla E45, il ragazzino non si sarebbe fermato all’alt e avrebbe tentato la fuga.

ANSA

Durante la corsa lungo la statale, il 15enne avrebbe speronato un’altra auto, come mostrato da un video pubblicato dagli stessi carabinieri. La conducente della vettura è rimasta illesa, e poco dopo il 15enne è stato bloccato dalle vetture dei carabinieri.

La fuga di 150 chilometri da Ravenna

Le forze dell’ordine hanno ricostruito che il ragazzo era partito da Ravenna, a 150 chilometri di strada da dove è poi stato fermato.

La targa originale dell’auto era stata sostituita con un adesivo, simile ad altri trovati all’interno della vettura al momento dell’arresto del ragazzo.

Non è ancora chiaro se sia stato il 15enne stesso a rubare l’auto a Ravenna oppure se abbia avuto dei complici.

La resistenza al momento dell’arresto

Quando è stato fermato dai carabinieri, il 15enne ha opposto una forte resistenza all’arresto, tanto che è stato accusato anche dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza contro pubblico ufficiale.

L’altro reato contestato è la ricettazione. A seguito di un controllo sulle generalità del ragazzo, sono emersi diversi altri precedenti di polizia a suo carico.

La procura dei minori di Perugia ha preso in carico le indagini e ha disposto che il ragazzo fosse trasferito nell’istituto per minori di Firenze.