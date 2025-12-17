Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dalla Digos di Milano e Treviso, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 15enne accusato di istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, è stato motivato dalla necessità di contrastare fenomeni di radicalizzazione ideologica e religiosa, con particolare attenzione a episodi di xenofobia e antisemitismo.

Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un lavoro congiunto tra la Digos di Milano e Treviso, la Direzione centrale Polizia di prevenzione, il Servizio per il contrasto del terrorismo e dell’estremismo interno e l’Agenzia di sicurezza interna. L’attività investigativa si è inserita nell’ambito delle iniziative di prevenzione sviluppate dal Comitato analisi strategica antiterrorismo, con l’obiettivo di monitorare e intercettare segnali di radicalizzazione e di contrastare manifestazioni di odio e violenza a sfondo xenofobo e antisemita.

Il profilo social e i contenuti incriminati

Gli investigatori hanno individuato un profilo attivo su una piattaforma social, riconducibile al giovane arrestato, che pubblicava con frequenza messaggi di istigazione a delinquere e incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba e antisemita. Il profilo, inoltre, celebrava pubblicamente alcuni atti di terrorismo e, in almeno un’occasione, il minore aveva dichiarato di aver già parzialmente costruito un’arma da fuoco.

La perquisizione e i sequestri

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, situata in provincia di Treviso. Durante l’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati diversi componenti utili alla realizzazione di armi e ordigni artigianali, oltre a diversi disegni di armi e parti di armi corredati da istruzioni dettagliate per il confezionamento di munizioni artigianali.

L’analisi dei dispositivi informatici

L’attività investigativa si è estesa anche ai dispositivi informatici in possesso del giovane. L’analisi dei materiali digitali ha permesso di rinvenire contenuti analoghi a quelli già sequestrati durante la perquisizione domiciliare, confermando la pericolosità del materiale in possesso del minore e la sua capacità di reperire e diffondere informazioni sensibili relative alla fabbricazione di armi e ordigni.

