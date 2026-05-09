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Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per violazione della normativa sulle armi dopo essere stato trovato in possesso di una pistola soft air priva del tappo rosso nei pressi di un istituto scolastico di Bergamo. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nella mattinata di venerdì 8 maggio, a seguito di una segnalazione che aveva destato preoccupazione nella zona di Città Alta.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 8 maggio. Gli agenti sono stati allertati dalla segnalazione di una persona che aveva notato un giovane aggirarsi nei pressi di un istituto scolastico cittadino, nella zona di Città Alta, con quella che sembrava essere un’arma da fuoco. La descrizione fornita dal testimone ha permesso agli operatori di avviare rapidamente le ricerche nella zona indicata.

Il controllo e il rinvenimento della pistola soft air

Poco dopo l’inizio delle ricerche, la Polizia ha individuato un ragazzo italiano di 15 anni che corrispondeva alle caratteristiche segnalate. Durante il controllo, gli agenti hanno ispezionato lo zaino del giovane e hanno trovato una pistola “soft air”. L’arma, priva del previsto tappo rosso identificativo, risultava difficilmente distinguibile da una vera pistola, aumentando così il rischio di creare allarme tra i presenti.

Le conseguenze per il giovane

Il ragazzo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Bergamo per gli accertamenti di rito, dove è stato identificato in modo completo. Al termine delle verifiche, gli agenti hanno proceduto a denunciarlo in stato di libertà per violazione della normativa vigente in materia di armi, facendo riferimento agli articoli 4 e 5 della Legge n. 110/1975. L’intervento si è concluso senza alcuna criticità o conseguenza per studenti, personale scolastico o cittadini presenti nella zona.

L’appello della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a utilizzare con responsabilità oggetti che, pur avendo una natura ludica, possono generare allarme sociale o essere facilmente scambiati per armi vere. L’assenza del tappo rosso, infatti, rende difficile distinguere una pistola soft air da un’arma reale, con il rischio di provocare situazioni di pericolo o panico tra la popolazione.

IPA