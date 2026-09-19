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È stata disposta la chiusura per 10 giorni di una discoteca a Mirabella Eclano, in seguito alla somministrazione di bevande alcoliche a un minore di 15 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Avellino dopo accertamenti condotti dai Carabinieri, a seguito di un episodio avvenuto durante una serata danzante nel mese di maggio.

Chiusura della discoteca: la decisione delle autorità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, questa mattina i militari della Stazione Carabinieri di Mirabella Eclano hanno eseguito il “Decreto di sospensione delle attività” nei confronti di una discoteca locale. Il provvedimento, firmato dal Questore di Avellino, è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente la sospensione temporanea delle attività commerciali in caso di gravi violazioni.

L’origine della misura risale a un fatto avvenuto nel mese di maggio, quando, durante una serata danzante, un minore di 15 anni ha dovuto ricorrere a cure mediche dopo aver assunto bevande alcoliche all’interno della discoteca. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di individuare la responsabilità nella somministrazione di alcolici a minori, un comportamento vietato dalla legge e considerato particolarmente grave dalle autorità.

Il ruolo delle Forze dell’Ordine e della Prefettura

Il provvedimento di sospensione rappresenta, secondo quanto sottolineato dalle Forze dell’Ordine, una risposta ferma a comportamenti ritenuti estremamente gravi. L’azione si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di controllo e prevenzione svolta dalle autorità della provincia, coordinate dal Prefetto di Avellino, per contrastare ogni forma di illegalità nei locali pubblici e garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani.

Le conseguenze per la discoteca e il messaggio delle autorità

La chiusura per 10 giorni della discoteca di Mirabella Eclano costituisce un segnale chiaro nei confronti dei gestori di locali pubblici sull’importanza del rispetto delle norme, soprattutto in materia di tutela dei minori. Le autorità ribadiscono la necessità di vigilare attentamente affinché episodi simili non si ripetano e invitano i titolari delle attività a collaborare attivamente per prevenire ogni forma di reato e garantire un ambiente sicuro per tutti.

IPA