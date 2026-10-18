15enne morto a Terontola Alta vicino Arezzo schiacciato dal trattore di famiglia, faceva festa con gli amici

Tragedia del sabato sera a Terontola Alta (Arezzo). Un 15enne stava trascorrendo la serata con alcuni amici, quando – si presume – per un gesto goliardico ha deciso di salire a bordo del trattore di famiglia, parcheggiato nell’autorimessa del casolare, e ha avviato il motore. Il giovanissimo si è avventurato in una strada di campagna, ma il mezzo si è ribaltato. Il 15enne è morto sul colpo. A dare l’allarme sono stati gli amici che non lo vedevano tornare.

15enne morto a Terontola Alta

I fatti risalgono a poco prima della mezzanotte di sabato 17 ottobre. Come ricostruisce Arezzo Notizie, un 15enne stava trascorrendo la serata con gli amici nella proprietà di famiglia di Terontola Alta, frazione di Cortona, in provincia di Arezzo.

Il giovane, improvvisamente, ha deciso di salire a bordo di un trattore non cabinato parcheggiato all’interno di un’autorimessa del casolare, e ha avviato il motore.

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Il ragazzo si è quindi avventurato nel buio della campagna, transitando lungo stradine secondarie. Gli amici, però, hanno cominciato a preoccuparsi quando non lo hanno visto rientrare.

Il gruppo ha dunque lanciato l’allarme.

L’incidente con il trattore

Come scrive Repubblica, sul luogo sono prontamente arrivati i carabinieri della compagnia di Cortona, i vigili del fuoco di Arezzo e il personale sanitario del 118.

I soccorritori hanno trovato il ragazzo schiacciato dal trattore. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe ribaltato mentre affrontava una strada scoscesa, capitolando dunque addosso al 15enne, che non avrebbe avuto scampo. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del minorenne. La vittima si chiamava Leonardo Accioli, come scrive il sito di informazione locale SR71.

Il cordoglio del sindaco e della scuola

La tragedia ha colpito profondamente la provincia di Arezzo. In una nota pubblicata sui social, il personale dell’Istituto Superiore Angelo Vegni Capezzine di Centoia (frazione di Cortona, Arezzo), che Leonardo frequentava, ha scritto: “Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e siamo vicini ai compagni e alle compagne di classe, ai docenti e a tutto il personale dell’Istituto, condividendo il dolore per una perdita così prematura e dolorosa“.

Anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha commentato la tragedia: “Una notizia che ci ha sconvolto”, riporta La Nazione. La sorella di Leonardo, una ragazza di 20 anni che era presente durante la serata, una volta appresa la notizia della morte del fratello avrebbe accusato un malore. Attualmente si trova ricoverata.

Nell’agosto scorso una tragedia simile ha colpito le campagne di San Colombano al Lambro (Milano): il 33enne Francesco Mazzocchi stava trasportando dell’uva con il trattore della sua azienda. Anche in questo caso, il mezzo si è ribaltato e ha schiacciato l’imprenditore, uccidendolo.

Annullata una partita

Il 18 ottobre si sarebbe dovuta tenere una partita di calcio tra la Virtus Arezzo e il Terontola, ma la gara è stata rinviata. Il presidente del GS Terontola, Alessio Topini, ha spiegato ad Arezzo Notizie che “Leonardo era legato alla nostra società”.

Il 15enne era cugino del portiere del Terontola, Mattia Bruni.