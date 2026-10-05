15enne perde la mano in Francia dopo aver provato a rilanciare una granata stordente contro la polizia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non si ferma in Francia la mobilitazione degli studenti, che da oltre una settimana protestano per ottenere condizioni migliori per studiare. Negli ultimi giorni le manifestazioni sono diventate anche violente, con scontri con la polizia e danneggiamenti vari. A Lens un ragazzo di 15 anni ha perso una mano a causa di una granata stordente lanciata dalla polizia.

Le proteste degli studenti in Francia

Vanno avanti da più di una settimana in Francia le proteste degli studenti delle scuole superiori, che chiedono maggiori risorse per l’istruzione, dalla carenza di insegnanti alle condizioni degli istituti.

Partita dalla periferia di Parigi, la mobilitazione si è estesa a tutto il Paese, coinvolgendo centinaia di scuole. Negli ultimi giorni le manifestazioni si sono fatte più violente, con scontri, incendi e danneggiamenti.

ANSA

Secondo quanto riferito dalle autorità francesi, dall’inizio delle proteste sono state arrestate migliaia di persone, in gran parte minorenni. Numerosi i feriti, anche gravi.

15enne perde la mano a causa di una granata

A Lens, nel nord della Francia, un ragazzo di 15 anni ha perso una mano a causa dell’esplosione di una granata stordente lanciata dalla polizia.

L’episodio, riferisce Afp, è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 5 ottobre, a margine di una mobilitazione presso il liceo Auguste-Béhal.

Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Lille, non è in pericolo di vita: secondo quanto riferito dalla stampa locale, anche il braccio del ragazzo avrebbe riportato gravi lesioni, fino al gomito.

Sul caso è stata aperta una inchiesta, non è chiaro se lo studente abbia raccolto la granata da terra per rilanciarla contro gli agenti o se questa gli sia stata lanciata contro dalla polizia.

Cos’è la granata “sting-ball” usata dalla polizia

Il 15enne è stato ferito da una granata stordente del tipo “sting-ball“, usata dalle forze dell’ordine per disperdere la folla.

In dotazione alla polizia francese dal 2004, si tratta di una granata a frammentazione non letale, che quando esplode lancia in un raggio di 30 metri piccoli proiettili di gomma a una velocità di circa 120 km/h.