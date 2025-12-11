Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Milano, dove un ragazzo di 15 anni è stato fermato per rapina aggravata in concorso ai danni di un coetaneo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre, nei pressi della fermata metropolitana M1 Inganni. Secondo quanto si apprende dal comunicato della Polizia di Stato, la vittima, un giovane cittadino egiziano, è stata aggredita e derubata da un gruppo di ragazzi.

La dinamica dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle 16, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante una lite tra più persone, tutte molto giovani, nei pressi della banchina della fermata metropolitana M1 Inganni. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio sono intervenuti rapidamente sul posto, riuscendo a fermare due giovani 15enni, tra cui la vittima stessa.

Il racconto della vittima

La vittima, un ragazzo di origine egiziana, ha raccontato agli agenti che poco prima, nel parcheggio sotterraneo della fermata metropolitana M1 Bisceglie, era stato vittima di una rapina. Un gruppo di ragazzi, tra cui l’altro giovane fermato, lo aveva aggredito con calci e pugni, riuscendo a sottrargli un sacchetto con alcuni acquisti appena effettuati, il giubbotto e il portafoglio.

La fuga e il tentativo di recuperare la refurtiva

Pochi istanti dopo l’aggressione, il gruppo di ragazzi si è allontanato in direzione della fermata metropolitana. La vittima, però, non si è arresa e ha inseguito i suoi aggressori fino alle scale che conducono alla banchina dei treni. Qui è nata una nuova colluttazione, al termine della quale il giovane aggredito è riuscito a bloccare uno dei coetanei coinvolti, mentre gli altri sono riusciti a fuggire con la refurtiva a bordo del convoglio metropolitano appena arrivato.

L’arresto e le indagini

Gli agenti in servizio a Milano, giunti sul posto, hanno preso in consegna il ragazzo bloccato dalla vittima e lo hanno arrestato per rapina aggravata in concorso. Sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri membri del gruppo responsabili dell’aggressione e del furto degli oggetti personali della vittima.