È di cinque giovani colpiti da provvedimenti restrittivi il bilancio della risposta delle forze dell’ordine all’aggressione avvenuta il 28 luglio a Raffadali. Un quindicenne è stato brutalmente picchiato da un gruppo di coetanei, riportando gravi ferite che hanno richiesto un intervento chirurgico. I responsabili sono stati raggiunti dal D.A.C.UR., noto come D.A.Spo. Willy, che vieta loro l’accesso e la permanenza nei luoghi della rissa per tre anni, dalle 18 alle 6 del mattino.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dal Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo, che ha voluto dare un segnale forte e immediato dopo l’aggressione ai danni del giovane. L’episodio ha scosso la comunità locale, già provata da altri recenti fatti di cronaca simili.

I dettagli dell’aggressione a Raffadali

L’aggressione si è verificata nella serata del 28 luglio a Raffadali, quando cinque giovani, di cui quattro minorenni, hanno accerchiato un loro coetaneo. Il ragazzo è stato colpito ripetutamente con violenza, riportando lesioni gravi, tra cui una ferita all’occhio che ha reso necessario un delicato intervento chirurgico. L’azione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata premeditata e particolarmente cruenta.

I provvedimenti adottati: D.A.Spo. Willy e misure accessorie

Per i responsabili dell’aggressione è stato applicato il D.A.C.UR. ex art. 13 bis D.L. 14/2017, meglio conosciuto come D.A.Spo. Willy. Questo provvedimento prevede il divieto di accesso e stazionamento nel luogo dove si è verificata la rissa e nelle immediate vicinanze, per un periodo di tre anni, dalle ore 18.00 alle ore 06.00. Si tratta di una misura pensata per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza pubblica.

Precedenti e altri episodi simili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, questi provvedimenti si aggiungono a quelli già emessi nei primi giorni di agosto per un’altra aggressione avvenuta il 13 luglio a Porto Palo di Menfi. In quell’occasione, la vittima era un giovane egiziano, anch’egli preso di mira da un gruppo di coetanei. Anche in questo caso, i responsabili sono stati raggiunti dal D.A.Spo. Willy.

Misure restrittive per i maggiorenni e foglio di via

Per gli aggressori maggiorenni coinvolti nell’episodio di Porto Palo di Menfi sono scattati anche gli arresti domiciliari. Inoltre, uno dei partecipanti, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di Polizia, ha ricevuto il Foglio di via obbligatorio dal Comune di Menfi, che gli impedirà di tornare in città per quattro anni.

La risposta delle istituzioni e il significato dei provvedimenti

La scelta di applicare il D.A.Spo. Willy, misura introdotta per contrastare la violenza giovanile e le aggressioni di gruppo, rappresenta una risposta decisa delle istituzioni. Il Questore di Agrigento ha sottolineato l’importanza di tutelare la sicurezza dei cittadini e di prevenire il ripetersi di simili episodi. L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio chiaro: chi si rende protagonista di reati violenti non potrà più frequentare i luoghi dove si sono verificati i fatti.

Le reazioni della comunità

La comunità di Raffadali ha accolto con favore la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine. Molti cittadini hanno espresso solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia, chiedendo maggiore attenzione e controlli nei luoghi frequentati dai ragazzi. Anche le istituzioni locali hanno ribadito la necessità di promuovere iniziative di sensibilizzazione contro il bullismo e la violenza tra i giovani.

Il quadro normativo: D.A.Spo. Willy e D.A.C.UR.

Il D.A.Spo. Willy, ispirato alla memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane vittima di aggressione mortale, consente alle autorità di vietare l’accesso a determinati luoghi a chi si è reso responsabile di reati violenti. Il D.A.C.UR. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) è uno strumento che si affianca alle tradizionali misure cautelari, come gli arresti domiciliari e il foglio di via, per rafforzare la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza giovanile.

Conclusioni e prospettive future

L’episodio di Raffadali e i provvedimenti adottati dalle autorità rappresentano un monito per tutti coloro che pensano di poter agire impunemente. Le forze dell’ordine hanno dimostrato di essere pronte a intervenire con fermezza per tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire la legalità. Resta alta l’attenzione su possibili nuovi episodi, mentre proseguono le indagini per individuare eventuali altri responsabili e prevenire il ripetersi di simili fatti.

