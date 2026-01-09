Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state denunciate per ricettazione a Como. I soggetti sono un gruppo di giovani fermati dopo la segnalazione di un furto ai danni di un minorenne. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato i fatti si sono svolti nei giardini di via Sant’Elia dove la vittima, un 15enne residente a Blevio, è stata avvicinata e derubata da alcuni coetanei.

15enne rapinato a Como da tre giovanissimi

L’episodio si è verificato intorno alle 21.00 di giovedì 8 gennaio. La Sala Operativa della Questura di Como ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto avvenuto ai danni di un giovane nei giardini pubblici di via Sant’Elia. Gli agenti della Volante sono intervenuti prontamente sul posto dove hanno raccolto la testimonianza della vittima.

Il 15enne ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi di origini straniere che lo hanno accerchiato e gli hanno sottratto un cappellino di marca e una sigaretta elettronica. Grazie alle descrizioni fornite dal giovane la Polizia ha potuto avviare immediatamente le ricerche dei presunti responsabili.

L’identificazione dei sospetti

Poco distante dal luogo del furto gli agenti hanno individuato tre ragazzi che corrispondevano alle indicazioni fornite dalla vittima.

Si tratta di un 22enne egiziano, privo di documenti e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, e di due 16enni italiani di origini nordafricane, tutti residenti a Cantù. I tre sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti.

Il ritrovamento della refurtiva

Una volta giunti in Questura gli agenti hanno notato che tra le intercapedini dell’auto di servizio era stato nascosto un cappello di lana, che per caratteristiche e marca risultava essere quello sottratto al 15enne poco prima.

I tre giovani non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili sul possesso dell’oggetto.

Le denunce e l’affidamento dei minori

Alla luce degli elementi raccolti i tre ragazzi sono stati denunciati per ricettazione in concorso.

Al termine delle procedure di rito i due minorenni sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, mentre il 22enne è stato deferito all’autorità giudiziaria competente.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che da tempo segnalano episodi di microcriminalità nei pressi dei giardini pubblici di via Sant’Elia.

IPA