Due denunce e venti giorni di chiusura: questo il bilancio dei controlli interforze condotti nella notte tra sabato e domenica presso una discoteca di Lonato del Garda, Brescia. Il gestore e il barista del locale sono stati denunciati per somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 e sanzionati per la somministrazione di alcolici a minori di anni 18, mentre la discoteca è stata chiusa per gravi violazioni in materia di sicurezza e igiene. I controlli sono stati disposti dal Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, nell’ambito di un’azione coordinata per la tutela dell’ordine pubblico e della salute dei più giovani.

Lo scorso fine settimana sono stati effettuati specifici controlli interforze nei locali pubblici della provincia di Brescia, su ordinanza del Questore Paolo Sartori e in accordo con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo principale era verificare il rispetto delle normative a tutela dell’ordine pubblico e, in particolare, della salute dei ragazzi minorenni.

Nel corso della notte tra sabato e domenica il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Lonato, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e all’A.T.S., ha effettuato un controllo approfondito all’interno della discoteca “Heaven” di Lonato del Garda.

Gli interventi

Durante le attività ispettive, sono emerse gravi irregolarità: è stata riscontrata la somministrazione diffusa ed illegale di bevande alcoliche e superalcoliche a 8 minori di anni 18, tra cui un minore di anni 16. Intorno alle 2 del mattino le forze dell’ordine hanno dovuto richiedere l’intervento dei sanitari del 118 per un 15enne trovato in stato di semi-incoscienza a causa dell’abuso di bevande alcoliche consumate all’interno della discoteca.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Desenzano del Garda, dove gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 2.0 gr./L., sufficiente a provocare un coma etilico.

Denunce e sanzioni per gestore e barista

Per questi fatti il gestore della discoteca e il barista sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 e sanzionati per la somministrazione di alcolici a minori di anni 18. Le autorità hanno sottolineato la gravità della violazione, che mette a rischio la salute e la sicurezza dei giovani.

Nel corso dei controlli i Vigili del Fuoco hanno accertato numerose irregolarità: anomalie nelle uscite di sicurezza, mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), assenza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), presenza di estintori scaduti e mancata formazione del personale addetto alla sicurezza.

Inoltre 5 addetti alla sicurezza non sono stati in grado di dimostrare l’iscrizione negli elenchi professionali obbligatori.

Il personale dell’A.T.S., a seguito di ispezione, ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e il blocco ufficiale delle carni per verificarne la tracciabilità.

Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate e della reiterazione di comportamenti illeciti da parte della gestione il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha ordinato la sospensione della licenza e l’immediata chiusura per 20 giorni della discoteca “Heaven”, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

