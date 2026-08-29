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Un quindicenne catanese è stato arrestato e condotto in Istituto Penale per i Minorenni a seguito di un’ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina. Il giovane era ricercato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo aver violato più volte le prescrizioni della comunità educativa cui era stato affidato.

L’ordinanza di custodia cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel quartiere Librino di Catania. Gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso hanno individuato il ragazzo in viale Moncada, procedendo poi al suo trasferimento presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Bicocca”.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.U.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Messina. Il provvedimento è stato adottato in seguito alle responsabilità accertate a carico del giovane, che si era reso protagonista di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per questi fatti, il minore è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione.

Le violazioni delle prescrizioni e l’aggravamento della misura

L’aggravamento della misura cautelare, che ha comportato il passaggio dal collocamento in comunità alla custodia in istituto penale, è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria. La decisione è arrivata dopo che il giovane aveva più volte violato le prescrizioni imposte, allontanandosi arbitrariamente dalla comunità educativa cui era stato affidato e rendendosi irreperibile fino al suo rintraccio da parte degli agenti.

L’attività di controllo del territorio, svolta dagli agenti della Squadra Mobile, ha permesso di individuare il ragazzo in viale Moncada, nel quartiere Catania. Dopo il fermo, il minore è stato associato presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Bicocca”.

Il ruolo della Squadra Mobile

La Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso ha avuto un ruolo centrale nell’operazione, portando a termine il rintraccio e l’arresto del giovane. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati nel territorio cittadino, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono minori e soggetti già sottoposti a misure restrittive.

IPA