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Tre minorenni sono stati denunciati per danneggiamento e, in due casi, anche per invasione di terreni a Como. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri: un ragazzo di 15 anni è stato segnalato all’autorità per aver infranto il vetro del box office dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, mentre altri due 16enni sono stati fermati in serata nei pressi delle Piscine Comunali di Como dopo aver rotto una finestra e aver tentato di introdursi nella struttura.

Denunciato un 15enne per danneggiamento all’Ospedale Sant’Anna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la prima segnalazione è arrivata nella mattinata di ieri, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è stata inviata presso l’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Qui, un 15enne italiano residente a Lezzeno si è reso protagonista di un episodio di danneggiamento ai danni del box office della hall.

Secondo quanto riferito dal dirigente della struttura agli agenti, il giovane aveva preteso di essere visitato nonostante la sua prenotazione fosse per un altro ospedale. Al rifiuto, il ragazzo ha reagito con rabbia, colpendo con un pugno il vetro del box office e mandandolo in frantumi. Gli agenti hanno quindi proceduto a denunciarlo per danneggiamento. Il minore risulta avere già precedenti di polizia.

Due 16enni fermati dopo un tentativo di intrusione alle Piscine Comunali

Nel corso della serata, intorno alle 19.00, una seconda segnalazione ha richiesto l’intervento della Polizia in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, nei pressi delle Piscine Comunali di Como. Un passante aveva notato un gruppo di ragazzi introdursi nella struttura dopo aver rotto una finestra. Le descrizioni fornite hanno permesso agli agenti di individuare poco distante due 16enni comaschi, che alla vista della pattuglia hanno tentato la fuga.

La corsa dei due giovani è durata poco: sono stati fermati dagli agenti e condotti in Questura. Entrambi, incensurati, sono stati denunciati per danneggiamento e invasione di terreni.

La risposta della Polizia: controlli rafforzati contro il danneggiamento

La Polizia di Stato di Como ha annunciato che manterrà alta l’attenzione sul territorio, intensificando i servizi delle Volanti per prevenire ulteriori episodi di danneggiamento. L’obiettivo è contrastare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza di strutture pubbliche e private, soprattutto in aree frequentate da giovani.

IPA