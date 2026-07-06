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Un 15enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato nel quartiere Borgo di Catania. Il giovane, incensurato, è stato bloccato dagli agenti durante un controllo del territorio, dopo aver tentato la fuga e aver opposto resistenza. Nel suo marsupio sono stati trovati oltre 200 grammi di droga e 550 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La dinamica dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di controllo nel quartiere Borgo di Catania. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno notato un motorino il cui conducente ha improvvisamente invertito la marcia alla vista della pattuglia, nonostante il traffico intenso.

I poliziotti delle moto volanti hanno immediatamente inseguito il giovane, riuscendo a bloccarlo dopo una breve fuga. Una volta fermato, il ragazzo ha tentato di sottrarsi al controllo spintonando uno degli agenti, ma è stato definitivamente immobilizzato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nel marsupio del giovane marijuana e hashish, già suddivise in dosi, per un totale di oltre 200 grammi. Inoltre, sono stati trovati 550 euro in contanti, che gli investigatori ritengono possano essere il frutto dell’attività di spaccio.

Le indagini e il sequestro

Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a narco test, che ha confermato la presenza di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro della droga e del denaro. Il giovane, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le conseguenze per il minore

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale dei Minori, il 15enne è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Via Franchetti, in attesa del giudizio di convalida. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente intensificate nel quartiere Borgo di Catania.

IPA