Un minorenne denunciato e 115 euro di merce recuperata: questo il bilancio di un episodio di furto aggravato avvenuto ieri pomeriggio in un supermercato di Como. Un ragazzo di 15 anni, residente in zona, è stato fermato dalla vigilanza dopo aver sottratto prodotti di cosmetica dagli scaffali. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di identificare il responsabile e restituire la refurtiva.

Furto in un supermercato a Como

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri presso un supermercato situato in via Pasquale Paoli a Como. La segnalazione è arrivata al 112 NUE intorno alle 18.30, quando l’addetto alla sicurezza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver fermato un giovane sospettato di furto.

Gli agenti della volante, giunti rapidamente sul posto, hanno preso in consegna il ragazzo, un cittadino italiano di 15 anni, incensurato e residente a poca distanza dal supermercato, in via Varesina.

Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva nascosto nello zaino diversi prodotti di cosmetica per un valore complessivo di 115 euro, prelevandoli dagli scaffali e superando le casse senza effettuare il pagamento.

La restituzione della merce e le conseguenze per il minorenne

La merce sottratta, risultata integra e ancora rivendibile, è stata immediatamente restituita al supermercato. Il ragazzo è stato quindi accompagnato in Questura, dove è stato formalmente denunciato in stato di libertà per furto aggravato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano.

Successivamente, il giovane è stato riaffidato alla madre, che si era recata negli uffici di Polizia per riprendere il figlio.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità locale, sia per la giovane età del responsabile sia per la prontezza dell’intervento della vigilanza e delle forze dell’ordine.

Il fatto che il ragazzo fosse incensurato e residente a poche centinaia di metri dal luogo del furto ha contribuito a sottolineare l’importanza della prevenzione e del controllo nei punti vendita, soprattutto nelle aree frequentate da minori.

Il caso di Como si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso i reati commessi da minorenni, con le autorità impegnate a garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e a sensibilizzare le famiglie sull’importanza di un’educazione al rispetto delle regole.

La collaborazione tra cittadini, personale di sicurezza e forze dell’ordine si è rivelata ancora una volta fondamentale per la risoluzione tempestiva di situazioni di furto e per la tutela della collettività.

