15enne usa pistola a salve senza tappo rosso a Modena e semina il panico tra i residenti
Un 15enne albanese è stato denunciato a Modena per esplosioni pericolose e porto illegale di armi dopo aver sparato con una pistola a salve.
Un cittadino albanese di 15 anni è stato denunciato a Modena per accensioni ed esplosioni pericolose e porto illegale di armi. I fatti sono avvenuti nella serata del 25 dicembre scorso, quando la Squadra Volante è stata chiamata a intervenire presso il parco XXII Aprile, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti.
La segnalazione e l’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, intorno alle ore 23.00 del giorno di Natale, la centrale operativa ha ricevuto diverse chiamate di emergenza attraverso il numero 112 NUE, sia telefonicamente che tramite l’app You Pol. I residenti hanno segnalato la presenza di un gruppo di 4/5 ragazzi all’interno del parco XXII Aprile, tra cui uno che impugnava quella che sembrava essere una pistola, puntandola verso l’alto e sparando diversi colpi riconducibili a un’arma da fuoco.
L’identificazione dei giovani coinvolti
Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno localizzato il gruppo nei pressi del campo sportivo del parco. Il gruppo era composto da tre minorenni e un 21enne. Le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione dei presenti e hanno avviato le ricerche nell’area circostante per rinvenire eventuali prove delle esplosioni pericolose segnalate.
Il ritrovamento delle cartucce e della pistola a salve
Durante il sopralluogo, gli agenti in servizio a Modena hanno rinvenuto 20 cartucce a salve già esplose e, nascosti dietro un muretto di cemento, un caricatore compatibile con le cartucce e due munizioni a salve inesplose. Questi elementi hanno confermato la veridicità delle segnalazioni ricevute dai cittadini e la pericolosità della situazione, nonostante si trattasse di munizioni a salve.
La consegna spontanea dell’arma
Nel corso delle verifiche, il 15enne albanese ha deciso di consegnare spontaneamente agli agenti una pistola a salve, priva del tappo rosso di sicurezza, che aveva nascosto dietro la schiena tra la giacca e i pantaloni. L’assenza del tappo rosso, obbligatorio per legge, rendeva l’arma facilmente confondibile con una vera pistola, aumentando il rischio di allarme tra i presenti e la gravità del gesto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.