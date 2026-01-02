Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese di 15 anni è stato denunciato a Modena per accensioni ed esplosioni pericolose e porto illegale di armi. I fatti sono avvenuti nella serata del 25 dicembre scorso, quando la Squadra Volante è stata chiamata a intervenire presso il parco XXII Aprile, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, intorno alle ore 23.00 del giorno di Natale, la centrale operativa ha ricevuto diverse chiamate di emergenza attraverso il numero 112 NUE, sia telefonicamente che tramite l’app You Pol. I residenti hanno segnalato la presenza di un gruppo di 4/5 ragazzi all’interno del parco XXII Aprile, tra cui uno che impugnava quella che sembrava essere una pistola, puntandola verso l’alto e sparando diversi colpi riconducibili a un’arma da fuoco.

L’identificazione dei giovani coinvolti

Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno localizzato il gruppo nei pressi del campo sportivo del parco. Il gruppo era composto da tre minorenni e un 21enne. Le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione dei presenti e hanno avviato le ricerche nell’area circostante per rinvenire eventuali prove delle esplosioni pericolose segnalate.

Il ritrovamento delle cartucce e della pistola a salve

Durante il sopralluogo, gli agenti in servizio a Modena hanno rinvenuto 20 cartucce a salve già esplose e, nascosti dietro un muretto di cemento, un caricatore compatibile con le cartucce e due munizioni a salve inesplose. Questi elementi hanno confermato la veridicità delle segnalazioni ricevute dai cittadini e la pericolosità della situazione, nonostante si trattasse di munizioni a salve.

La consegna spontanea dell’arma

Nel corso delle verifiche, il 15enne albanese ha deciso di consegnare spontaneamente agli agenti una pistola a salve, priva del tappo rosso di sicurezza, che aveva nascosto dietro la schiena tra la giacca e i pantaloni. L’assenza del tappo rosso, obbligatorio per legge, rendeva l’arma facilmente confondibile con una vera pistola, aumentando il rischio di allarme tra i presenti e la gravità del gesto.

IPA