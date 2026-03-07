Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una 15enne sarebbe stata violentata durante una festa di compleanno a Messina. Ad abusare di lei sarebbe stato un 18enne che oggi, mentre sono in corso le indagini, respinge le accuse. I fatti risalgono all’estate 2025, e a presentare denuncia è stata la madre della minorenne allarmata per degli atteggiamenti anomali della figlia.

15enne violentata durante un compleanno

La notizia è riportata dalla Gazzetta del Sud. Secondo la stampa locale, che riporta il racconto della 15enne, i fatti avrebbero avuto luogo nell’agosto 2025 in un locale della zona nord di Messina, dove si stava celebrando il 18esimo compleanno di un ragazzo.

In quel contesto la giovanissima avrebbe subito violenza sessuale da parte di un 18enne. Quest’ultimo ha respinto le accuse.

Il giorno dopo – scrive la Gazzetta del Sud – la madre avrebbe notato i comportamenti anomali della figlia, anche nei suoi confronti, per questo si sarebbe fatta raccontare l’accaduto e avrebbe deciso di presentare una denuncia per violenza sessuale presso i carabinieri dell’area nord della città.

La donna avrebbe raccontato ai militari i dettagli della violenza e avrebbe fornito anche nomi e cognomi. Quindi sono partite le indagini dei carabinieri ed è stata aperta l’inchiesta della Procura.

Le indagini della Procura di Messina

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Messina, hanno subito portato a termine tutti gli accertamenti sul caso e hanno raccolto le testimonianze di quanti erano presenti alla festa nella sera in cui si sarebbero svolti i fatti.

La vicenda giudiziaria è entrata nel vivo nella giornata di venerdì 6 marzo, quando presso il Tribunale dei Minori si è tenuto un incidente probatorio nel quale sono stati raccolti tutti gli elemeni utili a procedere.

La ragazza conferma le violenze

Fondamentale, nella giornata del 6 marzo, è stata la presenza della 15enne che ha potuto fornire la sua versione dal vivo. La ragazza è stata ascoltata in una stanza protetta, con la compagnia di una psicologa, dal gup Alessia Smedile e dal pm Antonietta Ardizzone.

La 15enne ha anche risposto alle domande dell’avvocato del 18enne accusato, il legale Carlo Autru Ryolo, e del suo avvocato Antonello Scordo. Quest’ultimo è stato raggiunto da Messina Today e ha dichiarato: “La ragazza conferma le accuse, è abbastanza provata”. A proposito dei possibili sviluppi, ha aggiunto: “Non credo proprio si possa archiviare il caso e siamo fiduciosi affinché si faccia chiarezza”.