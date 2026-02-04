15enni circolavano con coltelli e storditore elettrico a Brescia, "ci dobbiamo difendere", denunciate
Due ragazze di 15 anni denunciate a Brescia per possesso illegale di armi dopo un controllo alla metropolitana. Sequestrati coltelli e storditore.
Due denunce con sequestro di armi: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato presso la Stazione Metropolitana di Viale Europa a Brescia. Due ragazze di 15 anni sono state fermate e denunciate per possesso illegale di armi dopo essere state trovate in possesso di coltelli e uno storditore elettrico. Il provvedimento è stato disposto dal Questore della Provincia, che ha emesso nei loro confronti una misura di prevenzione personale.
- Giravano con coltelli e storditore elettrico a Brescia
- Denunciate due 15enni
- Il ritrovamento delle armi e la perquisizione
- Il sequestro e la denuncia
Giravano con coltelli e storditore elettrico a Brescia
Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando una richiesta di intervento urgente è stata inoltrata al numero di emergenza 112 NUE.
L’allarme è partito da un’addetta al controllo della metropolitana che ha notato un gruppo di ragazzi, composto da almeno due ragazzi e due ragazze, aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell’uscita della Stazione Metropolitana di Viale Europa a Brescia.
La donna ha riferito di averli visti armeggiare con uno storditore elettrico, fornendo una descrizione dettagliata dei soggetti agli operatori della Centrale Operativa della Questura.
Denunciate due 15enni
Immediatamente la Centrale Operativa ha diramato l’allarme a tutte le pattuglie presenti sul territorio urbano. Gli agenti della Squadra Volante sono giunti rapidamente sul posto e hanno individuato quattro giovanissimi corrispondenti alla descrizione, ancora nelle vicinanze della fermata della metropolitana.
Dopo averli fermati i poliziotti hanno proceduto a un controllo, accertando che tutti avevano un’età compresa tra 14 e 16 anni.
Il ritrovamento delle armi e la perquisizione
Considerata la segnalazione ricevuta gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione personale sui ragazzi. L’operazione ha dato esito positivo: negli zaini delle due ragazze sono stati rinvenuti coltelli e uno storditore elettrico.
Interrogate sulle ragioni del possesso di tali oggetti le giovani hanno dichiarato di trascorrere gran parte della giornata in strada e di frequentare spesso la città di Milano, sentendo così la necessità di essere pronte a difendersi da possibili aggressioni.
Il sequestro e la denuncia
Al termine dei controlli gli agenti hanno proceduto al sequestro dei coltelli e dello storditore elettrico. Le due minorenni sono state condotte presso gli Uffici della Questura, dove, al termine degli accertamenti e degli atti di polizia giudiziaria sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per possesso illegale di armi.
Anche gli altri due amici, minorenni e con cittadinanza straniera, sono stati riaffidati ai rispettivi familiari, convocati nel frattempo negli uffici della Questura.
In seguito a quanto accaduto il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti delle due ragazze la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.