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È di 16 patenti ritirate e quasi 300 infrazioni contestate il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nel fine settimana di esodo estivo a Rimini. L’operazione è stata condotta per garantire la sicurezza stradale durante il cosiddetto “bollino nero”, periodo caratterizzato da traffico intenso, e ha portato anche a 14 soccorsi prestati a conducenti in difficoltà.

Controlli intensificati nel weekend di esodo estivo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il primo weekend di esodo estivo ha visto impegnati uomini e donne della Polizia di Stato di Rimini lungo le principali arterie della provincia. L’obiettivo era monitorare la circolazione e sanzionare i comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale, in un periodo in cui il traffico raggiunge livelli particolarmente elevati.

Nel corso del fine settimana, 23 pattuglie della Polizia Stradale hanno presidiato le strade della provincia. Durante i controlli sono stati verificati 104 mezzi e identificate oltre 190 persone. Di queste, 125 sono state sottoposte a test con precursore ed etilometro per accertare l’eventuale assunzione di alcol prima di mettersi alla guida.

Oltre all’attività di prevenzione e repressione, le pattuglie hanno anche prestato 14 soccorsi a conducenti rimasti in panne a causa di guasti ai loro veicoli, garantendo così assistenza immediata e sicurezza agli automobilisti in difficoltà.

Infrazioni e patenti ritirate: i dati

Nel bilancio complessivo del weekend, la Polizia Stradale di Rimini ha contestato 108 infrazioni al codice della strada e decurtato 271 punti dalle patenti dei trasgressori. Il dato più rilevante riguarda il ritiro di 16 patenti, di cui 12 a conducenti sorpresi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche.

A Rimini, inoltre, 13 patenti sono state ritirate a conducenti che si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di stupefacenti o che sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il caso del 77enne fermato sulla SS 16

Tra i casi più significativi segnalati dalla Polizia di Stato figura quello di un 77enne residente a Rimini, fermato sabato sera lungo la SS 16. L’uomo è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 2,06 g/l, oltre quattro volte superiore al limite consentito dalla legge. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. L’automobilista era già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi episodi e ora rischia anche la revoca definitiva della patente.

IPA