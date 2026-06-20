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Palermo, attività abusive e irregolarità sanitarie sono state accertate durante un controllo dei Carabinieri Forestali e del N.A.S. in un casolare del quartiere Montegrappa-Santa Rosalia. Sono stati sequestrati 160 kg di carni prive di tracciabilità e comminate sanzioni per oltre 18.000 euro a causa di violazioni in un laboratorio di lavorazione carni, un allevamento ovo-caprino e un allevamento di cani, tutti risultati sconosciuti all’Autorità Sanitaria.

Laboratorio abusivo di lavorazione carni: sequestro e sospensione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Centro Anticrimine Natura di Palermo, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Palermo, con il supporto dei militari della Stazione di Oreto e del personale medico-veterinario dell’A.S.P., ha effettuato un accesso ispettivo in un antico casolare situato nel quartiere Montegrappa-Santa Rosalia della città.

Durante l’ispezione, i militari hanno scoperto un laboratorio abusivo dedicato alla preparazione di prodotti a base di carne, in particolare interiora bovine e ovine destinate alla produzione della tradizionale “stigghiola”. All’interno della struttura sono stati rinvenuti 160 kg di interiora, sia lavorate che non, tutte prive di tracciabilità. L’intero quantitativo è stato sottoposto a sequestro e al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 3.000 euro, poiché il laboratorio risultava sconosciuto all’Autorità Sanitaria. È stata inoltre disposta la sospensione immediata dell’attività.

Irregolarità nell’allevamento ovo-caprino: blocco e sanzioni

In una seconda area del casolare, destinata all’allevamento di ovini e caprini, i Carabinieri hanno riscontrato ulteriori criticità. A fronte dei 12 capi dichiarati, sono stati trovati altri 28 animali non registrati presso l’Autorità Sanitaria. Il personale veterinario ha quindi disposto il blocco ufficiale dell’intero allevamento e ha identificato tutti gli animali presenti. Per queste irregolarità sono state elevate sanzioni per oltre 8.000 euro.

Controlli sugli animali da compagnia: multe per mancata identificazione

In un’altra zona del casolare, suddivisa in sette aree più piccole, sono stati trovati complessivamente 47 cani, per lo più da caccia, tutti in buone condizioni di salute. Tuttavia, 18 esemplari sono risultati privi di microchip identificativo, in violazione dell’obbligo di marcatura. Sono state quindi elevate altrettante sanzioni, per un totale di oltre 5.500 euro, a carico di cinque soggetti identificati come proprietari dei cani.

Allevamento di cani di razza non dichiarato: ulteriore sanzione

Infine, in una zona attigua ai ricoveri per cani, è stato individuato un allevamento di cani di razza, anch’esso sconosciuto all’Autorità Sanitaria. Il titolare dell’allevamento è stato sanzionato per la mancata comunicazione all’ente preposto, con una multa di 1.500 euro.

L’operazione dei Carabinieri Forestali e del N.A.S. ha permesso di individuare numerose irregolarità in materia di sicurezza alimentare e benessere animale nel quartiere Montegrappa-Santa Rosalia di Palermo. I controlli hanno portato al sequestro di carni prive di tracciabilità, al blocco di un allevamento ovo-caprino e all’elevazione di sanzioni amministrative per un valore complessivo superiore a 18.000 euro. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia sanitaria e di tutela degli animali.

IPA