Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sequestrati e avviati alla distruzione 1.688 kg di alimenti dopo controlli sulla sicurezza alimentare. A Bergamo, i Carabinieri e l’ATS hanno riscontrato irregolarità in tre attività, disposto la sospensione di 2 reparti macelleria e applicato sanzioni per 100.000,00 euro.

Bergamo: ispezioni su tracciabilità e igiene

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le verifiche sono state condotte dalla Compagnia di Bergamo insieme al Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare e ai veterinari e tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute. I controlli hanno interessato market etnici ed esercizi commerciali, con l’obiettivo di verificare le condizioni igienico-sanitarie, la tracciabilità degli alimenti e le informazioni fornite ai consumatori.

Il dispositivo è stato pianificato concentrando l’attenzione sulle principali vie commerciali della città. I militari dell’Arma territoriale hanno coordinato gli accessi e controllato clienti e dipendenti presenti. Gli specialisti hanno trovato partite di carne, pesce e cereali prive di lotti o fatture d’acquisto. Sono state inoltre rilevate etichette senza indicazioni in italiano e tabelle nutrizionali non conformi o potenzialmente ingannevoli.

I controlli sanitari hanno evidenziato locali in condizioni critiche, con sporco e residui organici e condensa che gocciolava direttamente sulla carne fresca. Sono state trovate anche carcasse prive del bollo CE del macello e carni ovine adulte con parti a rischio, come il midollo spinale, non rimosse. Per tutelare la salute pubblica sono state imposte prescrizioni, disposti smaltimenti e adottate misure di chiusura.

Le irregolarità nei tre esercizi e il maxi sequestro di alimenti

Nel primo esercizio è stata sospesa in via provvisoria l’attività di macelleria per carenze igieniche e strutturali: tra queste, sangue essiccato, sporcizia diffusa, condensa sugli alimenti freschi e assenza della notifica necessaria alla lavorazione delle carni. Sono stati avviati allo smaltimento 80 kg di carne e pesce senza tracciabilità e non conformi al piano HACCP, comprese carcasse senza bollo sanitario e con residui di midollo. Sequestrati inoltre 760 kg di prodotti, per un valore di 2.500 euro, con etichette prive della lingua italiana o indicazioni nutrizionali irregolari.

In un secondo punto vendita sono stati sequestrati 170 kg di prodotti ittici conservati in congelatori a pozzetto senza documenti che ne attestassero la provenienza. Circa 10 kg di code di mazzancolle e gamberi, danneggiati da bruciature da freddo per il mancato rispetto delle procedure HACCP, sono stati destinati allo smaltimento. Ai gestori sono state inoltre notificate prescrizioni per la pulizia straordinaria delle celle frigorifere e la sostituzione delle attrezzature usurate.

Chiusura del reparto macelleria

Nel terzo esercizio è stata accertata la totale assenza della SCIA sanitaria per il reparto macelleria, che presentava sporco pregresso, ragnatele, mancanza di detergenti e cavi elettrici esposti. Il reparto è stato sospeso immediatamente e il caso segnalato al SUAP di Bergamo per la revoca dei titoli autorizzativi, a causa della mancanza dei requisiti professionali. Qui sono stati sequestrati 496 kg di carne e pesce privi di tracciabilità, 140 kg di prodotti vari — spezie, farine e riso confezionati o riconfezionati abusivamente — senza rintracciabilità e 32 kg di alimenti con etichette non conformi o senza indicazioni in italiano.