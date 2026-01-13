Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 16enne di origini egiziane è stato arrestato in flagranza per truffa ai danni di un’anziana a Tor Lupara, Roma. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato mentre tentava la fuga con 450 euro e diversi monili in oro dopo aver messo in atto un inganno telefonico volto a sottrarre denaro e preziosi alla vittima.

16enne truffa un’anziana vicino Roma

L’episodio si è verificato a Tor Lupara, Roma, dove gli agenti della V Sezione della Squadra Mobile hanno individuato e fermato il giovane sospettato di truffa ai danni di una donna anziana.

L’intervento della Polizia è avvenuto quando gli agenti, durante un servizio di controllo, hanno notato un ragazzo dall’atteggiamento sospetto nei pressi di una villetta indipendente. Il giovane, di origini straniere, si trovava in uno stato di attesa vicino al cancello dell’abitazione.

Gli agenti hanno deciso di osservarlo e hanno visto che entrava in una delle abitazioni al piano terra per poi uscirne in fretta, seguito da un’anziana donna visibilmente agitata.

La scena ha spinto i poliziotti a intervenire immediatamente, bloccando il ragazzo prima che potesse allontanarsi. Durante la perquisizione nelle sue tasche è stato trovato un involucro di carta contenente monili in oro e denaro contante per un totale di 450 euro. Il giovane non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del denaro e dei preziosi.

La dinamica della truffa

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda. Secondo la denuncia della vittima tutto è iniziato con una telefonata ricevuta sull’utenza fissa. L’interlocutore si è spacciato per il nipote della donna, sostenendo che il padre fosse coinvolto in una presunta responsabilità penale e trattenuto presso una caserma dei Carabinieri.

Per “risolvere bonariamente” la situazione è stato chiesto alla donna di raccogliere denaro e gioielli da consegnare a un incaricato che si sarebbe presentato a breve presso la sua abitazione.

Quando il giovane si è presentato alla porta per riscuotere quanto richiesto, di fronte ai dubbi e all’incertezza della vittima, ha agito con decisione sottraendo il bottino da uno scaffale prima di tentare la fuga. L’intervento tempestivo degli agenti ha impedito che il ragazzo riuscisse a dileguarsi.

Il profilo del giovane arrestato

Il sedicenne, di origini egiziane e residente nell’hinterland partenopeo, era già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a reati simili. Quel giorno si era allontanato dalla struttura di accoglienza in Campania dove era domiciliato per compiere la trasferta a scopo “lavorativo”.

Le indagini

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici che possano aver preso parte alla truffa.

La posizione dell’indagato

Per completezza, le autorità sottolineano che le informazioni emerse riguardano la fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva di condanna.

Il fenomeno delle truffe agli anziani

L’episodio di Tor Lupara si inserisce in un copione ormai tristemente noto, quello delle truffe telefoniche ai danni di persone anziane. I malviventi, spesso giovani “trasfertisti”, vengono reclutati per mettere in atto raggiri che sfruttano la vulnerabilità delle vittime, facendo leva su sentimenti di paura e urgenza. In questo caso, la prontezza della Polizia di Stato ha permesso di interrompere la truffa prima che il responsabile riuscisse a far perdere le proprie tracce.

IPA