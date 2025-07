Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati e denunciati due giovani per ubriachezza molesta nella notte a Como, uno dei quali ha violato un provvedimento di allontanamento emesso pochi giorni prima. L’episodio si è verificato alle prime ore di oggi, in via Milano, dove i ragazzi sono stati sorpresi a lanciare bottiglie e a disturbare la quiete pubblica. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, come comunicato dalla Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è consumato nella notte appena trascorsa, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como è stata inviata in via Milano a seguito di una segnalazione. Due giovani, rispettivamente di 20 anni e 16 anni, sono stati sorpresi mentre lanciavano bottiglie di vetro contro un appartamento, provocando danni e allarme tra i residenti.

L’intervento della Polizia e l’identificazione

Gli agenti, giunti sul posto intorno alle 05:00 del mattino, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e sono riusciti a individuare i due responsabili poco distante, in un’altra piazza della città. I giovani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in evidente stato di alterazione alcolica e intenti a disturbare la quiete pubblica. Si tratta di un 20enne di origine nordafricana con cittadinanza italiana e di un 16enne italiano, entrambi residenti a Como.

Comportamento aggressivo e accertamenti in Questura

Di fronte all’assenza di collaborazione e al comportamento delirante dovuto all’abuso di alcol, gli agenti hanno dovuto assicurare i due giovani all’interno dell’auto di servizio per condurli presso gli uffici della Questura. Durante i controlli, il 16enne ha continuato a mostrare un atteggiamento esagitato, arrivando persino a procurarsi autonomamente graffi ed escoriazioni. Gli agenti si sono premurati di garantire le cure necessarie al minore, mentre proseguivano gli accertamenti sulle loro identità e sui precedenti.

Precedenti e violazione del DASPO urbano

Dagli approfondimenti è emerso che il 16enne aveva già diversi precedenti di polizia, mentre il 20enne risultava destinatario di un provvedimento di DASPO urbano (D.A.C.U.R.) emesso dalla Divisione Anticrimine della Questura di Como circa 10 giorni prima. Il provvedimento, della durata di due anni, vietava al giovane lo stazionamento e l’accesso nei pressi di luoghi di intrattenimento del centro cittadino, a seguito di comportamenti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nonostante il divieto, il 20enne è stato fermato proprio in una delle zone interdette, configurando così una violazione del provvedimento.

Le denunce e le conseguenze

Entrambi i giovani sono stati denunciati per ubriachezza molesta. Per il 20enne, la Divisione Anticrimine della Questura di Como sta valutando le conseguenze della violazione del D.A.C.U.R., che potrebbe portare a ulteriori provvedimenti restrittivi nei suoi confronti. L’episodio sottolinea l’importanza delle misure preventive adottate dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole nei luoghi pubblici.

L’impegno delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato di Como, sotto la guida del Questore Marco Cali’, ha ribadito il proprio impegno costante nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, intensificando i controlli e le attività di prevenzione per evitare episodi che possano mettere a rischio la tranquillità della comunità. L’attenzione resta alta, soprattutto nelle aree più sensibili della città, per contrastare fenomeni di disturbo e illegalità.

La situazione a Como: un fenomeno da monitorare

L’episodio avvenuto questa notte si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso i comportamenti devianti e le situazioni di disturbo della quiete pubblica, che negli ultimi mesi hanno richiesto un rafforzamento delle misure di controllo da parte delle autorità. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma fondamentale per prevenire e contrastare episodi di ubriachezza molesta e altre forme di illegalità che possono compromettere la sicurezza collettiva.

Conclusioni

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di fermare due giovani responsabili di ubriachezza molesta e di accertare la violazione di un provvedimento restrittivo da parte di uno di loro. L’episodio rappresenta un ulteriore esempio dell’importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza dei cittadini e nel prevenire comportamenti pericolosi. Per ulteriori dettagli sulla città di Como, è possibile consultare i portali di informazione locale.

IPA