Un sedicenne è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione dopo un inseguimento avvenuto nella serata del 23 febbraio a Monza. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di danneggiamento, è stato fermato dopo una rocambolesca fuga in sella a un motorino risultato rubato.

L’inseguimento nelle vie di Monza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata del 23 febbraio 2026, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza ha notato tre motocicli sfrecciare ad alta velocità in via Rota.

Intorno alle 23.15, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo, intimando l’ALT ai motociclisti. Tuttavia, i conducenti dei tre motocicli hanno ignorato l’ordine, accelerando nel tentativo di sfuggire al controllo. Durante la fuga, i mezzi si sono separati: due sono entrati contromano in via Reina, mentre il terzo ha proseguito lungo via Rota, facendo perdere le proprie tracce.

La volante della Polizia ha continuato l’inseguimento di uno dei ciclomotori, che ha percorso via Reina a velocità sostenuta e con manovre pericolose, mettendo a rischio la sicurezza stradale e dei pedoni presenti.

La fuga a piedi e il tentativo di ostacolare gli agenti

Poco dopo, il giovane alla guida del ciclomotore ha abbandonato il mezzo ancora acceso in mezzo alla strada, tentando la fuga a piedi. Nel disperato tentativo di seminare gli agenti, il ragazzo ha lanciato il casco in mezzo alla carreggiata, cercando di colpire l’auto della Polizia e ostacolare così l’inseguimento.

Il fermo e l’identificazione

La fuga si è conclusa in via Duse, dove il sedicenne è stato intercettato e messo in sicurezza dagli agenti. Durante le procedure di identificazione, il giovane non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza del motorino né sull’identità del proprietario.

Il motorino rubato e i precedenti del giovane

Dai successivi accertamenti è emerso che il motociclo, privo del nottolino di accensione e con i fili dell’avviamento manomessi, era stato oggetto di furto denunciato il 27 gennaio 2027. Il ragazzo, nato nel 2010 e residente a Monza, era già noto alle forze dell’ordine per episodi di danneggiamento del patrimonio archeologico e esplosioni pericolose, tra cui il danneggiamento del leone del Ponte dei Leoni durante i festeggiamenti di Capodanno.

Le conseguenze amministrative e le misure di prevenzione

Il giovane è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La madre, titolare della potestà genitoriale, è stata sanzionata amministrativamente per guida senza patente, in quanto responsabile del minore. Inoltre, nei confronti del ragazzo, il Questore ha avviato il procedimento per l’adozione del Dacur – noto anche come Daspo Willy – una misura di prevenzione urbana che vieta l’accesso a bar, ristoranti, discoteche e alle loro immediate vicinanze a chi si sia reso responsabile di risse o disordini in tali luoghi.

