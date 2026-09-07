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Un arresto per detenzione e porto abusivo di arma è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di un ragazzo di 16 anni a Catania. Il giovane, di origine catanese, è stato fermato dopo un inseguimento in moto, durante il quale ha cercato di disfarsi di una pistola modificata. L’episodio si è verificato nei pressi di via Madonna del Divino Amore, mentre il ragazzo tentava di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

La dinamica dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento del territorio da parte della squadra volanti della Questura di Catania. Gli agenti hanno notato il giovane mentre percorreva a tutta velocità una delle strade cittadine, precisamente in direzione di via Zia Lisa. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di nascondere un oggetto sospetto, che si è poi rivelato essere una pistola, nella tasca dei pantaloni.

L’inseguimento e il tentativo di disfarsi dell’arma

La reazione del sedicenne non si è fatta attendere: accortosi della presenza della polizia, ha accelerato nel tentativo di sfuggire ai controlli. Gli agenti, dopo aver allertato le altre volanti presenti in zona, hanno iniziato un inseguimento che si è protratto fino a via San Jacopo. Durante la fuga, il giovane ha cercato di liberarsi della pistola, gettandola in strada. Una delle pattuglie ha prontamente recuperato l’arma, mettendola in sicurezza.

La pistola modificata e il suo potenziale offensivo

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che si trattava di una pistola scacciacani modificata. L’arma presentava la canna non occlusa e un caricatore rifornito di tre proiettili, conferendole una capacità offensiva analoga a quella di una comune arma da sparo. Questo particolare ha aggravato la posizione del giovane, che si è visto contestare la detenzione e il porto abusivo di arma.

La conclusione dell’inseguimento e l’arresto

L’inseguimento è proseguito fino a via Gelso Bianco, dove il ragazzo, a causa di manovre azzardate, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un’insegna cartonata davanti a un esercizio commerciale. Gli agenti, dopo essersi accertati delle condizioni del 16enne, hanno effettuato i controlli di rito e lo hanno arrestato. Contestualmente, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per fuga pericolosa, oltre che per detenzione e porto abusivo di arma.

Le conseguenze giudiziarie

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni è stato immediatamente informato dell’accaduto. Il ragazzo è stato quindi condotto presso il Centro di Prima Accoglienza, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il contesto dell’operazione

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato nella città di Catania, con l’obiettivo di contrastare la detenzione illegale di armi e garantire la sicurezza pubblica, soprattutto tra i più giovani.

IPA