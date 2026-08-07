16enne in vacanza con la famiglia arrestato per terrorismo a Grosseto, per Salvini "altro italiano integrato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni con l’accusa di terrorismo e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il 16enne, italiano di origine straniera residente nel Comasco, è stato fermato in provincia di Grosseto, dove era in vacanza con la famiglia. Secondo l’accusa, sui social e in chat condivideva materiale di propaganda jihadista, ma anche neonazista e antisemita. Nel suo pc è stato trovato anche un video con istruzioni per fabbricare ordigni esplosivi.

16enne arrestato per terrorismo a Grosseto

Un 16enne italiano di origini straniere, residente in provincia di Como, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Il giovane è stato fermato nella provincia di Grosseto, dove era in vacanza con la famiglia. Lo riporta Ansa.

ANSA

Secondo l’accusa, il 16enne condivideva sui social contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita.

Le accuse: propaganda jihadista e neonazista

L’indagine che ha portato al suo arresto, condotta dalla Digos e coordinata dalla procura per i minori di Milano, è partita da una segnalazione dell’intelligence relativa a un utente registrato su una piattaforma di instant messaging che, attraverso diversi profili, diffondeva contenuti di propaganda jihadista e pro Isis.

I primi accertamenti hanno consentito di ricondurre tutti i profili al giovane indagato, senza precedenti e mai segnalato finora.

La Digos di Milano ha quindi effettuato una perquisizione nei confronti del giovane: nei suoi device sono stati trovati un ingente quantitativo di materiale sullo Stato Islamico tradotti in lingue diverse, video e immagini di propaganda su sessioni di addestramento ed esecuzioni e contenuti di matrice suprematista e neonazista.

È stato trovato anche un video in lingua russa, perfettamente comprensibile dall’indagato, con istruzioni su come fabbricare un ordigno esplosivo improvvisato usando materiali di facile reperibilità.

Dalle indagini sono inoltre emerse diverse conversazioni nelle quali il 16enne avrebbe manifestato esplicitamente il proprio sostegno all’Isis, affermando di avere in passato collaborato alla realizzazione di contenuti di propaganda dell’organizzazione terroristica.

Il commento di Matteo Salvini

Come spesso accade in casi del genere, a commentare la notizia sui social c’è il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

“Un altro ragazzo ‘italiano’ di origine straniera ben educato e perfettamente integrato”, scrive il leghista su Instagram.