Due minorenni sono stati sottoposti a misura cautelare del collocamento in comunità per violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una sedicenne. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato nella mattinata del 16 dicembre a Salerno, su disposizione del GIP presso il Tribunale per i minorenni, dopo le indagini coordinate dalla Procura. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 15 e il 16 agosto, durante i festeggiamenti di Ferragosto in una località balneare della provincia.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Salerno ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di 2 diciassettenni. Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura, è stato adottato in seguito alle risultanze delle indagini preliminari che hanno visto i due giovani indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una ragazza di 16 anni.

I fatti contestati: la notte di Ferragosto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella notte tra il 15 e il 16 agosto, in occasione dei festeggiamenti per il Ferragosto, i due minorenni avrebbero approfittato delle condizioni di inferiorità psico-fisica della vittima, dovute all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti. La ragazza sarebbe stata condotta in un parcheggio nei pressi della spiaggia dove si stava svolgendo un falò, in una nota località balneare della provincia di Salerno. Qui, secondo l’accusa, sarebbe stata costretta a subire atti sessuali e a subire insulti e umiliazioni.

Le indagini della Squadra Mobile

Le indagini sono state avviate immediatamente dalla Squadra Mobile di Salerno dopo la denuncia della vittima. Gli investigatori hanno raccolto le dichiarazioni della ragazza, che sono state poi riscontrate attraverso l’analisi delle celle del traffico telefonico, le testimonianze di altre persone informate sui fatti e le immagini di videosorveglianza. Queste ultime hanno documentato le fasi precedenti e successive alla consumazione del reato, fornendo ulteriori elementi a supporto dell’accusa.

