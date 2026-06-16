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È stato emesso un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane nei confronti di un sedicenne italiano residente a Savona, dopo che il giovane si è reso protagonista di un episodio di minaccia e fuga senza pagare in un ristorante del centro. Il Daspo Urbano, disposto dal Questore, è stato motivato dalla pericolosità sociale del ragazzo, già noto alle forze dell’ordine.

L’episodio: cena non pagata e minacce

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Savona ha adottato ieri un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.), conosciuto anche come Daspo Urbano, nei confronti di un sedicenne italiano residente nella città ligure. La misura è stata presa a seguito di un grave episodio avvenuto nel pieno centro cittadino, in una zona frequentata dalla cosiddetta movida savonese e caratterizzata dalla presenza di numerosi esercizi pubblici.

Il giovane, dopo aver consumato una cena presso un ristorante di sushi, si è allontanato dal locale senza saldare il conto. Raggiunto dal titolare dell’esercizio commerciale, il ragazzo avrebbe reagito con minacce di morte nel tentativo di darsi alla fuga. Solo il rapido intervento degli equipaggi delle Volanti della Questura di Savona ha permesso di rintracciarlo e bloccarlo prima che potesse far perdere le proprie tracce.

Un comportamento aggressivo nella movida cittadina

La condotta del minore, descritta come particolarmente aggressiva, si è verificata in un’area centrale della città, punto di riferimento per la vita notturna e la socialità locale. Proprio la gravità dell’episodio e la sua collocazione in una zona sensibile hanno portato le autorità a ritenere necessario l’intervento preventivo.

Per un anno, il giovane non potrà accedere alle aree individuate nel provvedimento, che comprendono il centro storico e il lungomare di Savona, né sostare nelle immediate vicinanze. La misura, prevista dalla normativa vigente, mira a tutelare la sicurezza e il decoro urbano, impedendo a soggetti ritenuti pericolosi di frequentare determinati luoghi pubblici.

Precedenti e rischi in caso di violazione

Il Daspo Urbano è stato applicato anche in considerazione della pericolosità sociale del ragazzo, che, nonostante la giovane età, risulta già gravato da precedenti di polizia. In caso di violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento, il destinatario rischia la reclusione da uno a tre anni e una multa da 8.000 a 20.000 euro.

Cos’è il D.A.C.Ur. e come funziona

Il Divieto di Accesso alle Aree Urbane rappresenta una misura di prevenzione personale che il Questore può adottare nei confronti di chi si sia reso responsabile di comportamenti che compromettono la sicurezza e il decoro delle città. Questo strumento consente di vietare l’accesso e la permanenza in specifiche zone urbane per un periodo che, nei casi più gravi, può arrivare fino a cinque anni.

IPA