16enne morto dopo la caduta dal balcone a Savona. L’ipotesi è il suicidio, lasciò un biglietto agli amici

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Tragedia nel comune di Ceriale, nella provincia ligure di Savona. Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere caduto dal balcone di un appartamento al terzo piano. Il giovane si trovava in casa assieme a degli amici, l’incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Un bigliettino lasciato dal ragazzo, che soffriva di depressione, lascia pensare a un gesto volontario.

Cade dal balcone a Ceriale

Era da poco passata la mezzanotte tra sabato 29 e domenica 30 agosto quando un gruppo di ragazzi ha allertato le forze dell’ordine di Ceriale, in provincia di Savona.

Il gruppo di giovani si trovava riunito nell’appartamento di una palazzina di via Mimose, per celebrare gli ultimi giorni di vacanza.

Nel corso della serata uno di loro, di 16 anni, è caduto dal balcone dell’abitazione, al terzo piano dello stabile.

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Il 16enne è precipitato all’interno di un giardino sottostante, un’area di difficile accesso che ha reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti anche i militi della Croce Bianca di Albenga e un’automedica del 118.

Morto un ragazzo di 16 anni

All’arrivo dei sanitari, le condizioni del ragazzo erano già gravissime e, dopo una prima stabilizzazione, è stato predisposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I medici hanno proseguito con le manovre di rianimazione durante l’intero tragitto in ambulanza, ma non c’è stato nulla da fare.

Il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in codice rosso presso l’ospedale pietrese.

Il bigliettino e l’ipotesi del suicidio

Le indagini su quanto accaduto a Ceriale sono affidate ai Carabinieri, sotto il coordinamento della pm di turno Chiara Venturi.

Dopo i primi accertamenti, il magistrato ha confermato la natura volontaria del decesso: il ragazzo avrebbe lasciato un bigliettino prima di gettarsi nel vuoto.

Il foglio è al vaglio degli inquirenti, e si attende la relazione dei militari per valutare eventuali e ulteriori approfondimenti sul caso.

Gli altri giovani presenti nelle ore che hanno preceduto la tragedia sembrano aver confermato lo stato depressivo del 16enne.

Non è stata predisposta alcuna autopsia, ma è stato avvertito anche il Tribunale dei Minori di Genova.