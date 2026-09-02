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Un 16enne è stato sottoposto a misura cautelare del collocamento in comunità a Monza, dopo che la Digos ha documentato un percorso di radicalizzazione digitale e il possesso di materiale riconducibile al neonazismo, suprematismo bianco e propaganda jihadista. L’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, ha portato alla luce numerose ipotesi di reato, tra cui autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che gli investigatori della Digos di Monza e della Brianza hanno scoperto nella cameretta del giovane un coltello con fodero, una fascia da braccio con una svastica, un passamontagna e diversi vessilli con simbologia nazionalsocialista e suprematista. Questi elementi hanno fatto scattare un’indagine approfondita, culminata con l’esecuzione della misura cautelare del collocamento in comunità, disposta dal giudice per le indagini preliminari.

Il percorso di radicalizzazione digitale

Durante le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, gli agenti hanno ricostruito un progressivo percorso di radicalizzazione digitale del ragazzo. Il giovane ha mostrato un crescente interesse verso contenuti tecnici e operativi relativi ad armi, esplosivi, sostanze incendiarie e modalità di realizzazione di azioni violente. La sua attività online si è caratterizzata per la fruizione, la ricerca e la conservazione di materiali riconducibili al neonazismo, al suprematismo bianco e all’accelerazionismo, insieme a propaganda jihadista riconducibile all’Isis.

La radicalizzazione ibrida e i canali digitali estremisti

Gli investigatori hanno definito il fenomeno come “radicalizzazione ibrida“, in cui contenuti dell’estremismo suprematista e accelerazionista si mescolano con simbologia, propaganda e modelli operativi mutuati dall’estremismo jihadista. Il 16enne ha frequentato numerosi gruppi, canali e comunità digitali estremiste attraverso piattaforme telematiche. In questi spazi virtuali circolavano propaganda neonazista e suprematista, materiale riconducibile all’Isis, rappresentazioni di violenza estrema e contenuti relativi ad armi, oltre a istruzioni operative per il loro utilizzo.

Ricerche su stragi e armi

Le indagini hanno permesso di registrare numerose ricerche effettuate dal giovane riguardanti autori di stragi e modalità per procurarsi armi da fuoco e munizioni. Questo aspetto ha ulteriormente rafforzato il quadro indiziario a carico del ragazzo, evidenziando una pericolosa escalation nel suo percorso di radicalizzazione e autoaddestramento.

Il materiale sequestrato

La perquisizione informatica, condotta con il supporto del Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) di Milano, ha portato alla scoperta di numerosi manuali e documenti sullo smartphone e sul computer del minorenne. Tra questi figurano la “Piroguida” dedicata a esplosivi, polveri e composizioni pirotecniche, la guida illustrata “Bomba passo dopo passo – Perossido di acetone” relativa alla preparazione di materiale esplosivo, la “Guida all’uccisione” su come eseguire attentati mediante veicoli, armi bianche e armi da fuoco, oltre a indicazioni su come ridurre le tracce forensi e rendere difficile l’identificazione dell’autore.

Tra i materiali sequestrati sono stati trovati anche il manuale illustrato “Armi del combattente di strada” relativo alle armi bianche, il “Manuale dell’odiatore” con contenuti nazionalsocialisti, suprematisti e accelerazionisti, il testo “Siege – Assedio” con richiami alla lotta armata e all’azione dei lupi solitari, e un documento dedicato alle miscele termitiche e ai relativi impieghi incendiari.

La produzione di contenuti violenti

Durante l’indagine è emerso che il giovane aveva anche realizzato un video animato raffigurante un’azione violenta: un soggetto armato di fucile mitragliatore irrompeva in una sede istituzionale estera e apriva il fuoco contro i presenti, uccidendoli. Questo elemento ha contribuito a delineare il profilo di un percorso di radicalizzazione non solo passiva, ma anche attiva nella produzione e diffusione di contenuti violenti.

Accorgimenti per eludere i controlli

Gli investigatori hanno inoltre documentato la consultazione da parte del 16enne di indicazioni su come eludere controlli e sistemi di videosorveglianza, occultare le tracce e distruggere le prove. Il giovane aveva adottato accorgimenti tecnici per rendere meno immediatamente individuabili le comunicazioni online, utilizzando una Vpn per mascherare la propria identità digitale.

Le ipotesi di reato contestate

Al termine dell’indagine, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano ha contestato al ragazzo diverse ipotesi di reato: autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. La gravità dei fatti accertati ha portato all’applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, ritenuta necessaria per interrompere il percorso di radicalizzazione e prevenire possibili azioni violente.