Un sedicenne è stato deferito a Pescara alle autorità per porto oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata dopo aver esploso colpi in aria con una pistola a salve. L’incidente è avvenuto il 30 giugno presso uno stabilimento balneare della riviera nord.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alle ore 01:10 circa del 30 giugno, il personale delle Volanti è intervenuto presso uno stabilimento balneare della riviera nord. Era stata segnalata la presenza di un giovane avventore armato di pistola che si era dato alla fuga. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno recuperato una pistola a salve priva di tappo rosso e ricostruito quanto accaduto in precedenza.

La dinamica dei fatti

In particolare, è emerso che, poco prima, un giovane, a cui era stato impedito l’accesso a un locale, dopo essersi allontanato, è tornato davanti all’attività commerciale armato di pistola ed ha esploso due colpi in aria, non curante della presenza di numerosi giovani e del traffico veicolare. Il giovane si è quindi dato alla fuga a bordo di un ciclomotore prima dell’arrivo delle pattuglie.

Indagini e conseguenze

Le immediate attività investigative svolte dall’UPGSP e dalla Squadra Mobile hanno permesso di individuare l’autore dei fatti. Quest’ultimo, identificato in un sedicenne locale, è stato rintracciato e deferito alla competente A.G., per i reati di porto oggetti atti ad offendere, esplosioni pericolose, procurato allarme e minaccia aggravata. L’arma è stata posta sotto sequestro.

Reazioni e commenti

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che si sono detti allarmati per la sicurezza della zona, soprattutto durante la stagione estiva quando la presenza di turisti è maggiore. Le forze dell’ordine hanno rassicurato la comunità, sottolineando l’efficacia delle operazioni di controllo e la rapidità con cui è stato risolto l’incidente.

Conclusioni

Il caso del sedicenne deferito per minaccia aggravata e porto oggetti atti ad offendere rappresenta un monito per le autorità locali e per la comunità. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si rivela fondamentale per garantire la sicurezza e prevenire episodi simili in futuro.

