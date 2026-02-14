Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura per otto giorni di un esercizio a Seregno, dopo che una minore è stata soccorsa in stato di intossicazione da alcol. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Monza e della Brianza, è stato motivato da ragioni di sicurezza e salute pubblica.

Alcol venduto ai minori a Seregno

La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Seregno (Monza e Brianza) nella giornata di venerdì 13 febbraio. L’ordinanza di chiusura, prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ha imposto la sospensione delle attività dell’esercizio per otto giorni.

L’episodio che ha portato al provvedimento risale alla sera del 31 ottobre 2025, quando intorno alle 23.20 il personale del Comando di Polizia Locale è intervenuto a Seregno per prestare soccorso a una ragazza riversa in strada. La giovane, che presentava evidenti sintomi di intossicazione da abuso di sostanze alcoliche, è risultata essere minorenne con meno di sedici anni.

Le indagini della Polizia Locale

Le successive indagini condotte dagli agenti del Comando di Polizia Locale di Seregno hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. È stato accertato che la minore aveva assunto superalcolici, nello specifico vodka e gin, acquistati insieme a un’amica – anch’essa minorenne – presso il locale oggetto del provvedimento.

L’assunzione di alcolici da parte di giovanissimi ha determinato, secondo quanto emerso, un grave e concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei minori coinvolti. Gli effetti dannosi degli alcolici sui ragazzi hanno spinto le autorità a intervenire per prevenire ulteriori rischi per la collettività.

La decisione del Questore

Alla luce dei fatti accertati e dei rischi per la sicurezza pubblica, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione delle attività dell’esercizio. La misura, prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S., è stata adottata per garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.

L’episodio di Seregno riporta l’attenzione sull’importanza di vigilare sulla vendita di alcolici ai minori e sulla necessità di adottare misure tempestive per prevenire situazioni di pericolo. Le autorità hanno ribadito la volontà di proseguire nell’attività di controllo e prevenzione, a tutela dei più giovani e della collettività.

