Due ragazze sedicenni sono state sottoposte a misure cautelari, una in carcere e l’altra in comunità, a seguito di una serie di aggressioni, rapine e altri gravi episodi di violenza commessi nel centro cittadino di Padova. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale per i Minorenni di Venezia su richiesta della Procura per i Minorenni, dopo che le giovani sono state riconosciute come le più attive di una baby gang composta da quattro minorenni. Le misure sono state adottate per contrastare un fenomeno di disagio giovanile e allarme sociale che ha colpito la città.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Padova ha eseguito nella giornata del 19 novembre due misure cautelari restrittive nei confronti di altrettante sedicenni, considerate le principali responsabili di una serie di reati commessi da una baby gang tutta al femminile. Il gruppo, composto da tre sedicenni e una tredicenne, era già stato più volte segnalato all’Autorità Giudiziaria minorile per comportamenti violenti e antisociali.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha riconosciuto la natura organizzata della baby gang e ha disposto per una delle ragazze la custodia cautelare in carcere, mentre per l’altra il collocamento in una comunità educativa in Calabria. Le due giovani erano già state oggetto di misure di prevenzione da parte del Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, che ha inoltre emesso un ulteriore provvedimento di divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto pubblico per due anni nei confronti di una delle sedicenni.

La baby gang: struttura e modus operandi

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’attività della baby gang, che agiva in modo sistematico e non occasionale, sfruttando la forza intimidatoria del gruppo per compiere un numero indeterminato di reati. Le ragazze, tutte minorenni, prendevano di mira soprattutto coetanee o persone in condizioni di minorata difesa, spesso senza un vero scopo e per motivi futili.

Il gruppo si è reso responsabile di numerosi episodi di aggressione, minaccia, lesioni, furto e rapina, creando un clima di forte insicurezza tra i giovani e allarme sociale nella comunità di Padova. Il comportamento delle due sedicenni, in particolare, è stato descritto come caratterizzato da una personalità antisociale e da un’incapacità di rispettare le regole della convivenza civile.

Gli episodi più gravi: una lunga scia di violenze

Tra i numerosi episodi contestati alle due ragazze, spicca quello avvenuto il 25 agosto all’interno del McDonald’s della Stazione Ferroviaria di Padova, dove, per futili motivi, hanno deriso e discriminato un anziano senzatetto con difficoltà di deambulazione, spruzzandogli acqua in faccia e sottraendogli la stampella.

Pochi giorni prima, il 31 luglio, nel centro cittadino, le due sedicenni, insieme ad altre coetanee, avevano aggredito due ragazzine per rapinarle delle loro borsette. Le vittime, dopo essere state bloccate e colpite, sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso, riportando una prognosi di 7 giorni.

Il 1 agosto, una delle ragazze è stata fermata dalla Polizia dopo aver scritto su un muro un messaggio per la liberazione del fratello, anch’egli detenuto per analoghi reati violenti, tra cui l’aggressione a una troupe televisiva.

Il 2 agosto, ancora una volta a Padova, una delle due ha aggredito due sorelle minorenni con la scusa di chiedere una sigaretta: una delle vittime è stata presa al collo e gettata a terra, ma l’intervento del padre ha impedito che la rapina venisse portata a termine.

Il 9 agosto, le due ragazze hanno minacciato una ragazzina di meno di 14 anni, costringendola a consegnare il telefono e fuggendo subito dopo.

Ancora il 31 luglio, in zona Stazione ferroviaria, una delle sedicenni ha aggredito una ragazzina di 14 anni, insultandola, colpendola ripetutamente e causandole lesioni giudicate guaribili in 45 giorni.

Un altro episodio risale al 3 maggio, durante l’”Aperyshow” di San Giorgio delle Pertiche, quando le due hanno rapinato una coetanea del cellulare e della borsetta, dopo averla strattonata e colpita con pugni e calci, procurandole lesioni con prognosi di 8 giorni.

Il 4 settembre 2025, le due sono intervenute a sostegno di altre coetanee durante una aggressione avvenuta in un bar della stazione ferroviaria, opponendosi anche ai poliziotti intervenuti per identificare le responsabili.

Il 21 dicembre 2024, insieme a una decina di coetanee, hanno usato violenza contro una pattuglia delle Forze dell’Ordine ad Albignasego, lanciando sedie contro gli agenti per sfuggire all’identificazione dopo essere state riconosciute come autrici di una precedente aggressione.

Le contestazioni e i provvedimenti adottati

In totale, sono 8 capi d’imputazione quelli contestati dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia alle due indagate, per gravi e violente condotte. Dopo l’emissione dell’ordinanza, la Squadra Mobile ha rintracciato entrambe in territorio padovano e le ha accompagnate in Questura per l’esecuzione dei provvedimenti: una è stata condotta presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Pontremoli, l’altra in una comunità calabrese.

Le misure adottate sono di natura cautelare e le due minorenni potranno essere ritenute colpevoli solo a seguito di una sentenza definitiva di condanna.

Precedenti e ulteriori misure di prevenzione

Le due ragazze erano già state oggetto di diversi provvedimenti da parte del Questore di Padova. Per una delle sedicenni, a settembre era stato disposto il divieto di accesso per 3 anni all’Aperyshow di Arsego, ad agosto il divieto di accesso e stazionamento nei pressi di tutti i locali pubblici della provincia di Padova per 3 anni, e a giugno un avviso orale.

Anche l’altra ragazza, ad agosto 2025, aveva ricevuto un provvedimento che le vietava per 3 anni l’accesso e lo stazionamento nei pressi dei locali pubblici nell’area della stazione ferroviaria di Padova e del cavalcavia Borgomagno, ad aprile il divieto di accesso al centro commerciale Ipercity di Albignasego, e ad aprile 2025 un avviso orale.

In seguito a ulteriori fatti avvenuti il 28 settembre, quando una giovane è stata vittima di una cruenta aggressione fisica da parte del gruppo a bordo di un tram, il Questore di Padova ha disposto il Daspo Urbano per due anni, con divieto di accesso e stazionamento a tutte le aree interne delle infrastrutture di trasporto pubblico urbano.

