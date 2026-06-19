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Due studenti di 16 anni sono stati premiati per aver restituito un portafoglio smarrito con denaro e documenti: il riconoscimento è stato consegnato dal Questore di Udine come esempio di civiltà e onestà per tutta la comunità.

Il ritrovamento a Udine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di giovedì scorso. I protagonisti sono stati due studenti di Udine, entrambi di 16 anni, che, dopo essere usciti da una palestra, hanno notato un borsellino abbandonato a terra.

Senza esitazione, i ragazzi lo hanno raccolto e, accorgendosi della presenza di vari documenti, bancomat e una consistente somma di denaro, hanno deciso di portarlo immediatamente in Questura.

L’intervento della Polizia e il sollievo della proprietaria

Una volta giunti in Questura, i due amici hanno consegnato il portafoglio all’operatore di turno.

Quest’ultimo ha provveduto a rintracciare rapidamente la proprietaria, che si è recata negli uffici di Viale Venezia per recuperare il proprio bene. La donna, visibilmente sollevata, ha potuto constatare che nulla era stato sottratto dal portafoglio, ringraziando i giovani per il loro gesto.

Il riconoscimento ufficiale da parte del Questore

Nella mattinata di mercoledì 17 giugno 2026, il Questore di Udine, Pasquale Antonio de Lorenzo, ha voluto incontrare personalmente i due studenti per ringraziarli. Durante l’incontro, il Questore ha espresso parole di sincera gratitudine e commozione, definendo quanto compiuto dai ragazzi “un gesto encomiabile, espressione di un altissimo senso di civiltà”.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di simili comportamenti, soprattutto in un periodo in cui gli adolescenti sono spesso menzionati nelle cronache per episodi negativi.

Un esempio per la comunità

Al termine dell’incontro, il Questore ha consegnato ai due giovani un oggetto simbolico marchiato “Polizia di Stato”.

Ha inoltre rivolto un elogio alle famiglie dei ragazzi per l’educazione ricevuta, auspicando che la loro condotta possa rappresentare un esempio non solo per i coetanei ma per l’intera cittadinanza. Il gesto dei due studenti di Udine è stato così riconosciuto come un modello di onestà e senso civico.

IPA