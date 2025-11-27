Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due ragazze minorenni sono state trovate in stato di ebbrezza all’interno di un bar di Bolzano, dove avevano consumato sei birre ciascuna. Il locale è stato chiuso per 30 giorni su disposizione del Questore, dopo l’intervento della Squadra Volante, a seguito di una lite tra le giovani e un dipendente del bar. La decisione è stata presa per la mancata verifica dell’età delle clienti e per la somministrazione eccessiva di alcolici a minori.

L’intervento della polizia e la scoperta della situazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la chiusura del bar è stata disposta dal Questore Giuseppe Ferrari nella giornata di ieri, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

L’episodio ha avuto origine da una lite scoppiata tra due avventrici minorenni, entrambe 16enni, e il dipendente del bar. La Squadra Volante è intervenuta rapidamente sul posto, trovando una situazione particolarmente grave e in evidente violazione delle norme che regolano la gestione degli esercizi pubblici.

Le due ragazze sono state trovate in evidente stato di ebbrezza, con diversi bicchieri di birra vuoti sul tavolo davanti a loro. Il dipendente del bar ha ammesso di aver servito alle giovani sei birre ciascuna, senza aver controllato la loro età. Lo stato di alterazione delle ragazze era tale che una di loro si è sentita male, arrivando a vomitare sul pavimento e sul divanetto del locale, circostanza che ha dato origine alla discussione con il barista.

Le conseguenze per le minori e il locale

A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine in servizio a Bolzano, le due ragazze sono state riaffidate ai rispettivi tutori. L’episodio ha messo in luce una doppia criticità: da un lato, la mancata verifica della maggiore età delle clienti per la somministrazione di alcolici, dall’altro, l’assenza di controllo sulla quantità di alcol servita, che ha portato a una situazione di ubriachezza e malore.

La normativa vigente vieta infatti di somministrare bevande alcoliche in luoghi aperti al pubblico fino a causare ubriachezza, soprattutto quando si tratta di minori. La condotta del barista ha quindi rappresentato una grave violazione delle regole, mettendo a rischio la salute delle giovani avventrici.

Il provvedimento del Questore e il significato della misura

Alla luce dei fatti, il Questore Giuseppe Ferrari ha ritenuto necessario applicare l’articolo 100 del T.U.L.P.S., che consente la sospensione della licenza di un esercizio pubblico quando la sua attività favorisca la commissione di reati o comprometta la sicurezza dei cittadini, in particolare dei minori.

La chiusura per 30 giorni del bar rappresenta un segnale forte di attenzione al territorio e di contrasto a ogni forma di illegalità, anche quando questa si nasconde dietro attività apparentemente regolari.

IPA